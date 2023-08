CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tue: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 588 589 571½ 573 —15 Dec 616½ 618¼ 601 603¾ —13¼ Mar 643¾ 644¾ 629¼ 631¾ —12¼ May 659¾ 661¼ 648 649½ —11 Jul 668½ 670 658¼ 659¾ —9 Sep 678¾ 680¾ 670½ 672¾ —6½ Dec 691 693½ 685 687½ —4¼ Mar 700¾ 700¾ 697½ 699¾ —2½ Est. sales 110,676. Mon.’s sales 78,802 Mon.’s open int 359,696 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 476½ 483 473½ 475½ —3 Dec 494¼ 499½ 491 492½ —3¾ Mar 508½ 514 506 507½ —3½ May 517¾ 521½ 514 515¼ —4 Jul 522 524½ 517½ 519 —3½ Sep 512 514½ 509¾ 510¼ —3¾ Dec 512½ 516¼ 510½ 511¼ —3½ Mar 523 524¾ 521¾ 522½ —2¼ Jul 529¼ 529¼ 529¼ 529¼ —1¼ Dec 494¾ 498 494½ 496 —1¼ Est. sales 273,965. Mon.’s sales 242,269 Mon.’s open int 1,245,794 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 478¾ 494½ 478¾ 490 +7½ Dec 505¼ 519 501¼ 516 +10 Mar 521½ 528¾ 519¼ 521 +3¼ Est. sales 1,021. Mon.’s sales 1,021 Mon.’s open int 4,274 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 1382¾ 1394 1380½ 1384 —11¼ Nov 1393 1405 1392 1393½ —12¼ Jan 1403¾ 1415¾ 1402¾ 1406 —10½ Mar 1405½ 1416¾ 1405¼ 1408½ —8½ May 1406½ 1415¾ 1404½ 1408¼ —7¼ Jul 1401¼ 1412½ 1399½ 1405½ —6¼ Aug 1378½ 1388 1378½ 1382 —4 Sep 1328½ 1338 1328½ 1333¼ —2¾ Nov 1304½ 1317¾ 1304½ 1313½ Jan 1315 1322¼ 1315 1320½ +2 Mar 1307¼ 1308 1307¼ 1308 +2½ Nov 1254 1254 1254 1254 +1 Est. sales 217,677. Mon.’s sales 207,386 Mon.’s open int 701,978, up 7,707

