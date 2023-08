CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Mon: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 593½ 599¼ 584 588 —5¼ Dec 622 628½ 612½ 617 —4¾ Mar 649¾ 655 639¾ 644 —4¾ May 666¼ 670¾ 657 660 —5¼ Jul 673¼ 676¾ 664¾ 668¼ —4½ Sep 681¾ 685 674¾ 678¼ —4¼ Dec 697¼ 697¼ 687½ 690 —4¼ Mar 699½ 701½ 698 701½ —2½ Est. sales 66,491. Fri.’s sales 108,304 Fri.’s open int 362,754 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 476¼ 478¼ 472¼ 478¼ +7½ Dec 494½ 496 489¼ 495¾ +7¾ Mar 508¾ 511 504¼ 510½ +7¾ May 517 519 512¼ 518¾ +7¾ Jul 520 522½ 516¼ 522¼ +7½ Sep 511¾ 513½ 509 513¼ +6 Dec 512¼ 515 510¼ 514¾ +5¾ Mar 522½ 525 521½ 525 +6 Dec 495½ 498 492¾ 498 +5¼ Dec 494¾ 495 494¾ 495 +1¾ Est. sales 197,795. Fri.’s sales 279,681 Fri.’s open int 1,260,527 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 480½ 484¾ 480½ 482 +3¾ Dec 501½ 510 501½ 506¼ +5 Mar 520 522 518¾ 520 +5¾ May 514 514 514 514 +5¼ Est. sales 974. Fri.’s sales 736 Fri.’s open int 4,437, up 114 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 1388¼ 1400¾ 1383¾ 1393½ +12½ Nov 1398¼ 1409½ 1394¾ 1403 +15¼ Jan 1408¼ 1420 1406 1413¾ +14½ Mar 1409¼ 1421¾ 1408 1414¼ +11¾ May 1409¼ 1419¼ 1406¾ 1413 +10½ Jul 1405½ 1415¾ 1403½ 1409¼ +9 Aug 1388 1390¾ 1380 1382¾ +5½ Sep 1336¼ 1337¼ 1330 1337¼ +7 Nov 1312½ 1320 1307½ 1310¾ +½ Jan 1322 1322 1313½ 1320½ +5 May 1306 1306 1302¼ 1302¼ +4 Jul 1296½ 1296½ 1296½ 1296½ —3¼ Nov 1248½ 1254½ 1248½ 1254½ +5¾ Nov 1199 1199 1199 1199 +1 Est. sales 184,196. Fri.’s sales 214,710 Fri.’s open int 694,271, up 7,468

