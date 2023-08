CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Fri: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Fri:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 604½ 609¾ 587½ 593 —11 Dec 632¼ 637¾ 615½ 621¼ —10½ Mar 658 664¼ 643¼ 648 —10 May 676½ 680½ 660½ 664½ —9½ Jul 683¼ 687½ 668½ 672 —9¼ Sep 695½ 695½ 678¾ 682¼ —8¼ Dec 704 705½ 691 694¼ —7½ Mar 714¾ 714¾ 700½ 705 —6¼ May 709 709 703½ 703½ —8¾ Jul 684½ 684½ 684½ 684½ —4¼ Est. sales 90,425. Thu.’s sales 75,393 Thu.’s open int 379,959 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 471¼ 477 470 471¼ —1 Dec 487¼ 493 485¾ 488 — ¼ Mar 502¼ 507½ 500¾ 502¾ — ¼ May 510 515½ 508¾ 511 +¼ Jul 514¼ 519 512¾ 514¾ +¼ Sep 507 511¼ 506½ 507 — ¼ Dec 508 512½ 507¾ 508¼ — ½ Mar 519¼ 522 518 521¾ +2¾ Dec 494 496 493 493 Dec 495¾ 495¾ 493½ 493½ — ¼ Est. sales 201,113. Thu.’s sales 333,510 Thu.’s open int 1,295,668, up 874 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 467¾ 477¾ 460¾ 477¾ +11¾ Dec 494 502¾ 485¼ 502¾ +13¼ Mar 507 511 503¾ 511 +8½ Sep 502¼ 502¼ 502¼ 502¼ —1¼ Est. sales 581. Thu.’s sales 1,353 Thu.’s open int 4,323 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 1364 1381¾ 1361¼ 1379¾ +14 Nov 1370 1390½ 1368 1386 +14¼ Jan 1381½ 1401¾ 1379¾ 1397½ +14 Mar 1386½ 1405¼ 1384½ 1401 +13½ May 1389 1405¾ 1387 1401 +11¼ Jul 1388 1403¾ 1386¼ 1399½ +10½ Aug 1365¼ 1380¾ 1364¾ 1375½ +8½ Sep 1325 1331½ 1325 1330 +7¾ Nov 1300 1314 1300 1308½ +5½ Jan 1306 1316¾ 1306 1316 +7¾ Mar 1307 1307 1303¼ 1303½ +6¼ Nov 1248 1251 1245 1245 +2 Nov 1198¾ 1199 1198¾ 1199 +1½ Est. sales 172,237. Thu.’s sales 181,405 Thu.’s open int 686,803, up 13,690

