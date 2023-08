CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Wed: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

Listen now to WTOP News

CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Wed:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 604¼ 617 598¼ 612¼ +10½ Dec 629 643½ 624¼ 639¼ +11¾ Mar 654¼ 668¾ 650 664¾ +12½ May 667½ 684 666¾ 680¼ +12¾ Jul 673¼ 690 673 686½ +13 Sep 684½ 698 681¼ 695 +13¼ Dec 695 709 692¼ 709 +17 Mar 704 715 700¾ 715 +14½ Est. sales 68,915. Tue.’s sales 85,001 Tue.’s open int 385,630, up 490 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 467 477 465½ 475 +8½ Dec 480 491¼ 478½ 489½ +10 Mar 495 504¾ 492½ 503 +9½ May 501¾ 512 500¾ 510 +8½ Jul 506 515½ 504½ 513¾ +8¼ Sep 499¾ 507 499¾ 506 +6½ Dec 502 508½ 501 507½ +5½ Mar 512 517 512 516½ +4¼ Dec 490 492¼ 490 491¼ +2¼ Dec 491 491 491 491 —1½ Est. sales 212,559. Tue.’s sales 263,667 Tue.’s open int 1,301,339 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 438 443 433¾ 441¾ +½ Dec 464½ 468 456 468 +2¾ Mar 472 477 472 477 May 483 483 483 483 +4½ Est. sales 263. Tue.’s sales 531 Tue.’s open int 4,356 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 1350¼ 1362 1333¾ 1358½ +7 Nov 1346 1364¼ 1332½ 1360¼ +14¼ Jan 1356 1374¾ 1343 1370½ +14½ Mar 1360 1378½ 1348¼ 1374½ +14½ May 1362¾ 1381½ 1351¾ 1377½ +14¼ Jul 1364¼ 1381 1352¾ 1377¼ +13¾ Aug 1339¾ 1359¾ 1334¼ 1356 +12 Sep 1302¼ 1315½ 1299¼ 1313½ +11½ Nov 1280¼ 1296¼ 1275¼ 1292¾ +9 Jan 1287¾ 1296 1287¾ 1296 +7¼ Mar 1278¾ 1279½ 1278½ 1279½ +2½ Nov 1221 1221 1221 1221 —2¾ Est. sales 167,105. Tue.’s sales 168,622 Tue.’s open int 665,704, up 1,667

Copyright © 2023 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.