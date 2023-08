CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tue: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tue:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 599 610¾ 594½ 600½ +1¼ Dec 625 637 621¼ 626½ +1 Mar 651 661¾ 646¼ 651¼ +¼ May 667½ 676½ 661¾ 666½ — ¼ Jul 673¾ 681¾ 668½ 673 Sep 684 687¼ 676¾ 681½ +¼ Dec 691¾ 697¼ 688¼ 689½ —1¾ Mar 698½ 698¾ 698½ 698½ —1 Est. sales 67,408. Mon.’s sales 79,323 Mon.’s open int 385,140 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 469¼ 472½ 461 464¼ —5 Dec 482¼ 485½ 474¼ 477¼ —5¼ Mar 496¾ 499½ 488½ 491½ —5¼ May 504½ 506¾ 496¾ 499½ —5 Jul 508½ 510½ 501¼ 503½ —5 Sep 502½ 504¼ 496 497¾ —5¾ Dec 505¾ 507¾ 499 501 —6 Mar 514½ 516 509¾ 509¾ —7¾ May 515 515 515 515 —7¼ Jul 517 517 517 517 —6 Dec 492½ 492½ 488 488 —5 Jul 502½ 502½ 502½ 502½ —5 Dec 496½ 496½ 492½ 493 — ½ Est. sales 202,787. Mon.’s sales 257,021 Mon.’s open int 1,301,432 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 442 447 438½ 440 —1 Dec 466 470 462¼ 463¾ —1¼ Mar 476½ 476½ 475¾ 475¾ —1¼ Est. sales 458. Mon.’s sales 458 Mon.’s open int 4,366, up 87 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 1369½ 1381 1341¾ 1351¼ —18¾ Nov 1361¾ 1373½ 1339 1344½ —17¼ Jan 1371½ 1382¾ 1349½ 1354¾ —16¾ Mar 1373¾ 1384½ 1353¼ 1358½ —15¾ May 1375½ 1384¼ 1356¾ 1361½ —14¾ Jul 1374½ 1384½ 1357¼ 1362¼ —13¼ Aug 1358¼ 1364¾ 1338¾ 1341¼ —15¼ Sep 1317 1320 1297¼ 1299¾ —15¼ Nov 1293½ 1300¾ 1279¼ 1283½ —13¼ Jan 1304¾ 1304¾ 1289 1289 —12¾ Est. sales 140,722. Mon.’s sales 192,659 Mon.’s open int 664,037, up 9,581

