CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Mon: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

Listen now to WTOP News

CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Mon:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 618 620¾ 595¾ 601¼ —12 Dec 644 646¼ 622¾ 627½ —11½ Mar 667¼ 670 648 652½ —10¼ May 681¼ 684 663¾ 667¾ —9½ Jul 688¾ 690¼ 670¾ 674½ —8¾ Sep 697½ 698¼ 679¼ 682½ —9 Dec 706 706 690½ 693 —9¼ Mar 711½ 711½ 711½ 711½ +1 Est. sales 66,601. Fri.’s sales 10,876 Fri.’s open int 386,212 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 486 493 470¼ 471 —8½ Dec 500½ 506¼ 483¾ 484¼ —8¾ Mar 513 519¾ 498¼ 498½ —8 May 520¾ 527¼ 506½ 506¾ —7½ Jul 525 531 511 511 —7½ Sep 513¼ 521 505¾ 505¾ —4¼ Dec 515¼ 521½ 508 508 —2¾ Mar 525½ 531¼ 522¾ 522¾ +1¾ May 527¼ 527¼ 523¾ 523¾ —2 Dec 495¾ 498¾ 492½ 493¾ +½ Jul 512 512 512 512 +4¼ Dec 495 496 488¼ 493¼ — ¼ Est. sales 210,501. Fri.’s sales 231,669 Fri.’s open int 1,308,994 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 436½ 444¼ 435¾ 441¼ +2¾ Dec 458¼ 468¾ 458¼ 464¾ +3½ Mar 472¼ 477¼ 472¼ 475¾ +3½ May 482 482 482 482 +3 Est. sales 332. Fri.’s sales 591 Fri.’s open int 4,279, up 41 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 1369 1386¾ 1364½ 1370 +7¼ Nov 1362¼ 1381 1355½ 1361½ +8¼ Jan 1372¼ 1390¾ 1365½ 1371½ +7¾ Mar 1374¼ 1392¼ 1368¼ 1374 +7¼ May 1376¾ 1393 1370¼ 1375 +5¼ Jul 1375 1391½ 1370 1374 +4¼ Aug 1359½ 1371½ 1352 1355 +3¼ Sep 1317½ 1328½ 1312½ 1317½ +4¾ Nov 1299 1311 1293¾ 1295¼ — ½ Jan 1305½ 1305½ 1305½ 1305½ +4¾ Mar 1299 1301 1299 1301 +12¾ May 1290¾ 1290¾ 1290¾ 1290¾ +7¾ Nov 1245 1245 1245 1245 +6 Nov 1199 1199 1199 1199 +1¾ Est. sales 173,461. Fri.’s sales 203,214 Fri.’s open int 654,456, up 818

Copyright © 2023 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.