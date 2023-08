CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Fri: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

Listen now to WTOP News

CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Fri:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 589 615¾ 588½ 612¼ +22¾ Dec 615¼ 641¼ 615 638¼ +23 Mar 642 665½ 641 662 +21¼ May 657½ 680 657¼ 677 +20½ Jul 671¾ 686 670 683¾ +19½ Sep 675 693¼ 675 692 +17¾ Dec 687¼ 703½ 687 702¾ +16½ Mar 704¼ 708 704¼ 706 +9¼ Est. sales 84,183. Thu.’s sales 94,208 Thu.’s open int 387,214, up 1,125 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 473¾ 482½ 472½ 478¾ +5¾ Dec 486 495 484¾ 492 +6¼ Mar 500¼ 508¾ 498¾ 505¾ +6 May 508½ 516¾ 507½ 513½ +5½ Jul 513 520¾ 511½ 518 +5¼ Sep 507½ 512 505½ 509½ +3½ Dec 507¾ 513¼ 507 510½ +2¼ Mar 520 521¼ 520 520¾ +2 May 527 527 525½ 525½ +1¾ Dec 492 494 491¼ 493 +2¼ Est. sales 182,060. Thu.’s sales 223,328 Thu.’s open int 1,309,779, up 1,641 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 442¼ 442½ 435 438¼ +½ Dec 461¼ 465 455½ 457¼ —2½ Mar 470¾ 470¾ 470½ 470½ —4½ May 482¾ 482¾ 482¾ 482¾ +2¾ Est. sales 409. Thu.’s sales 1,017 Thu.’s open int 4,238, up 48 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 1338 1365½ 1337¾ 1362 +25¼ Nov 1331¼ 1355½ 1331¼ 1352¾ +22¾ Jan 1342 1365½ 1341¼ 1363 +22¼ Mar 1347 1368¼ 1347 1365¾ +19¾ May 1350¼ 1370¾ 1350¼ 1368½ +17¾ Jul 1352 1370¾ 1352 1368¾ +17 Aug 1337 1353¼ 1337 1351¼ +15½ Sep 1302¾ 1316 1302¾ 1316 +16¼ Nov 1282½ 1297¾ 1282½ 1296 +12¼ Jan 1299½ 1301½ 1298 1301½ +12¾ May 1278 1278 1278 1278 +7 Nov 1235¾ 1235¾ 1235¾ 1235¾ +4¼ Est. sales 169,667. Thu.’s sales 192,868 Thu.’s open int 653,638, up 6,751

Copyright © 2023 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.