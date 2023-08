CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Thu: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Thu:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 599¾ 601¼ 586¼ 588¼ —9½ Dec 625 626¼ 612 614¼ —8¾ Mar 650¾ 651 637¾ 640 —8¼ May 663 664¾ 653¾ 656¼ —8 Jul 670¾ 671¾ 662½ 664¼ —7¾ Sep 681½ 681½ 672¼ 674¾ —6¾ Dec 692¾ 692¾ 684 686½ —6¼ Jul 676¼ 676¾ 672¼ 676 — ½ Est. sales 76,485. Wed.’s sales 134,389 Wed.’s open int 386,089, up 11,250 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 470 475 464¾ 473 +3½ Dec 482 487¾ 476¾ 486 +4½ Mar 495¾ 501¾ 491 499½ +4 May 504¼ 509¾ 499¾ 508¼ +4¼ Jul 509½ 514¼ 505 513 +4 Sep 504 507¼ 500¾ 506½ +2¾ Dec 507¼ 509¾ 504¼ 509½ +1¾ Mar 515½ 520 515½ 518¾ +¾ Dec 490 491¾ 490 491¼ +¾ Est. sales 177,410. Wed.’s sales 249,882 Wed.’s open int 1,308,138, up 21,119 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 435¼ 436 423½ 436 —4¾ Dec 457 457¾ 445 457¼ —1½ Mar 464 466¾ 464 466¾ —8¼ May 470 475 470 474¾ —8 Est. sales 662. Wed.’s sales 425 Wed.’s open int 4,190 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 1337 1347¾ 1332½ 1333½ —1¼ Nov 1324¼ 1341 1320½ 1327½ +4 Jan 1334½ 1351¼ 1330½ 1338¼ +4½ Mar 1338¾ 1354¾ 1334¾ 1343½ +5½ May 1341¾ 1357¾ 1337¾ 1348 +6½ Jul 1339½ 1357 1337 1349¼ +8 Aug 1320¾ 1339¼ 1320½ 1332¼ +8 Sep 1292 1300¾ 1290¼ 1296 +9½ Nov 1267¾ 1286½ 1267 1280¼ +9½ Jan 1285¼ 1285¼ 1285¼ 1285¼ +9¾ Nov 1177 1177 1177 1177 Est. sales 159,093. Wed.’s sales 211,690 Wed.’s open int 646,887, up 8,102

