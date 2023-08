CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Wed: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Wed:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 598¾ 607½ 591½ 601 +2½ Dec 624½ 633 617¼ 626¼ +2½ Mar 649 657¾ 643 651 +1¾ May 663¾ 671¾ 658¾ 666½ +2 Jul 671 676¼ 666 673 +1¼ Sep 680 684½ 676½ 682½ +1 Dec 692 694¾ 685¾ 693 — ¼ Mar 700½ 703 698 700¾ —2½ Jul 677 677 672¼ 672¼ —5½ Est. sales 108,977. Tue.’s sales 143,502 Tue.’s open int 374,839, up 9,611 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 463 473 462 470¾ +6¾ Dec 474¾ 484½ 473½ 482¾ +7¼ Mar 489 498 487¾ 496¼ +7 May 497¾ 506½ 496½ 505 +7 Jul 502¾ 511¼ 501½ 509¾ +6½ Sep 498¼ 505¾ 498¼ 504½ +5¼ Dec 502¾ 509¼ 502 507¾ +4 Mar 514 516½ 512¾ 515 +½ May 517¾ 517¾ 517¾ 517¾ —2 Jul 522 522 522 522 +1½ Sep 490 490 490 490 — ½ Dec 490 490¼ 489¾ 490¼ +1¼ Jul 502 502 502 502 —1½ Dec 489¼ 489¼ 489¼ 489¼ +2¾ Est. sales 205,351. Tue.’s sales 290,198 Tue.’s open int 1,287,019, up 14,714 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 431¾ 443 431¾ 440½ +11 Dec 445 459 444½ 457 +11¾ Mar 472 473 471½ 471½ +9¾ May 482½ 484 482½ 484 +14¼ Est. sales 333. Tue.’s sales 257 Tue.’s open int 4,191, up 92 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 1323¾ 1344¼ 1321¼ 1337¾ +14½ Nov 1305¼ 1331½ 1303 1326 +20¾ Jan 1315¼ 1341¼ 1313¼ 1336 +20½ Mar 1319½ 1344¾ 1318 1340 +19¾ May 1322½ 1347 1322 1342¾ +18¾ Jul 1322 1345¾ 1320¼ 1342 +18 Aug 1305¼ 1327¼ 1304¼ 1324 +16½ Sep 1279 1289½ 1274¾ 1288¾ +18 Nov 1253¾ 1274½ 1253¾ 1272¼ +16 Mar 1263¼ 1264½ 1263¼ 1264½ +14 May 1256 1258 1256 1258 +11¼ Nov 1217 1218½ 1217 1218½ +11¾ Est. sales 164,547. Tue.’s sales 198,163 Tue.’s open int 638,785, up 5,621

