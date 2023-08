CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tue: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

Listen now to WTOP News

CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tue:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 618½ 619 595¾ 599¼ —16¾ Dec 644½ 644½ 621¾ 625 —16½ Mar 667½ 667½ 648¼ 650¾ —16¾ May 681½ 681¾ 664¼ 666 —16¾ Jul 686¼ 688½ 671¾ 673 —16½ Sep 700 700 682 683 —15¾ Dec 707¾ 707¾ 693¼ 694¾ —15¾ Mar 706½ 706½ 705½ 705½ —14¾ Jul 677 677 677 677 —11¼ Est. sales 119,700. Mon.’s sales 131,479 Mon.’s open int 365,228, up 5,101 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 474 474 465¾ 466¾ —9 Dec 485 485½ 477 478 —9¾ Mar 498½ 499 491 491¾ —9¾ May 507½ 507¾ 499¾ 500¼ —9¾ Jul 512¼ 512½ 505 505½ —9½ Sep 505¼ 507 500½ 501¾ —7 Dec 509 510¼ 504 504½ —5¾ Mar 517½ 520 514¼ 516¼ —4¼ May 523¼ 523¼ 519½ 521¾ —3½ Jul 524 524 521½ 522¼ —3½ Dec 492 493½ 488¼ 488¼ —5¾ Dec 487 487 485½ 485½ —4¾ Est. sales 213,707. Mon.’s sales 217,324 Mon.’s open int 1,272,305, up 12,803 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 425 431¼ 425 431¼ +4¼ Dec 441¾ 446¾ 436¾ 446¾ +3 Mar 461 461 460 460 Est. sales 213. Mon.’s sales 242 Mon.’s open int 4,099 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 1344¼ 1348¾ 1320¼ 1322 —31 Nov 1317½ 1334½ 1304½ 1307¼ —18¾ Jan 1325¼ 1342½ 1314¾ 1317½ —17¼ Mar 1324 1344½ 1318½ 1321¼ —15½ May 1330½ 1346¼ 1322¼ 1325 —13¾ Jul 1328 1344¼ 1321¾ 1324 —13¼ Aug 1309½ 1322 1305¾ 1307½ —11¾ Sep 1276½ 1281 1272½ 1272¾ —8½ Nov 1258¼ 1270½ 1256½ 1257 —8¾ Jan 1271 1271 1271 1271 May 1257 1257 1247¼ 1247¼ —8½ Nov 1210 1210 1210 1210 —4½ Est. sales 156,460. Mon.’s sales 138,416 Mon.’s open int 633,164, up 2,905

Copyright © 2023 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.