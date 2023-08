CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Mon: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Mon:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 632¾ 635 605¼ 616½ —10¼ Dec 661 661½ 631¾ 641¾ —12 Mar 686¼ 687¼ 658 667¼ —12¾ May 701¾ 703¼ 673¾ 682½ —13¾ Jul 710¼ 710¼ 681¼ 689¼ —13¾ Sep 711½ 712¼ 692 698¼ —14¼ Dec 722¾ 724½ 702½ 710¼ —13¾ Mar 725 725 715¼ 717 —16½ Est. sales 112,323. Fri.’s sales 179,228 Fri.’s open int 360,127, up 10,686 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 476¼ 479¾ 468¾ 475½ +1 Dec 489½ 492¼ 481 487½ +¼ Mar 502¾ 505¾ 495 501 — ¼ May 511¼ 514 503½ 509¼ — ¾ Jul 516 519 508¾ 514½ — ¼ Sep 511¾ 511¾ 503 508¾ +1 Dec 509 513 505 511¼ +2 Mar 517 521 515¾ 521 +1¾ May 520½ 524¾ 520¼ 524¾ +¼ Jul 525 525 521 523¾ —1¾ Dec 490 496¼ 490 494¼ +4 Dec 487½ 493 486 491 +5 Est. sales 189,069. Fri.’s sales 551,600 Fri.’s open int 1,259,502 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 413¼ 431 413¼ 431 +12 Dec 431¼ 447 429½ 446½ +9½ Mar 446 464 446 464 +12 Est. sales 219. Fri.’s sales 565 Fri.’s open int 4,106 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Aug 1422 1422 1391 1391 —10¼ Sep 1343½ 1357¼ 1337¾ 1354¾ +17½ Nov 1313 1328½ 1308 1327¼ +19¾ Jan 1322 1337¾ 1318 1336 +18¾ Mar 1325 1340¾ 1322¾ 1338 +16¾ May 1327¾ 1343 1325½ 1340 +15 Jul 1331 1342¼ 1326½ 1338 +12¾ Aug 1314¾ 1323¾ 1307¾ 1321 +13¼ Sep 1278¼ 1280 1277 1280 +9¼ Nov 1256½ 1269¾ 1256 1266 +11 May 1260½ 1261 1255½ 1257 +13¾ Nov 1215 1215 1215 1215 +9½ Est. sales 119,392. Fri.’s sales 217,298 Fri.’s open int 630,259, up 8,920

