CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Fri:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 638 639¾ 624¼ 627¾ —10 Dec 664½ 665¼ 651¼ 654¾ —9 Mar 687¾ 688½ 676½ 680½ —7¼ May 703¼ 704¼ 692 696½ —6¼ Jul 708½ 709½ 697¾ 703¼ —5¾ Sep 716¼ 716¼ 706½ 712¾ —5¼ Dec 726¾ 727 716¾ 722½ —6¼ Jul 705¼ 705¼ 705¼ 705¼ —3¼ Est. sales 130,836. Thu.’s sales 162,647 Thu.’s open int 349,441, up 1,824 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 483 494¾ 470½ 475¾ —7½ Dec 496 507½ 483 488 —8¼ Mar 509½ 520¾ 497 501½ —8½ May 518 528 505½ 509½ —8¾ Jul 522¼ 530¼ 510¼ 514¼ —8½ Sep 512½ 519¼ 504¼ 507¾ —6 Dec 513¼ 521 506¼ 508 —6½ Mar 522¼ 527 516½ 519 —5¾ May 527½ 530¾ 522¼ 522¼ —7¼ Jul 532 532 532 532 +1¾ Dec 494 495 488 488 —6½ Dec 484 484 484 484 —6¼ Est. sales 428,880. Thu.’s sales 260,838 Thu.’s open int 1,263,557 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 417 424 415¼ 419 +3¼ Dec 433½ 441½ 430¾ 436 +2 Mar 447¼ 448¾ 447¼ 448¾ May 463¾ 463¾ 463¾ 463¾ +9 Jul 470 470 470 470 +3¼ Est. sales 527. Thu.’s sales 762 Thu.’s open int 4,237 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Aug 1353¼ 1409 1353¼ 1407 —5 Sep 1349¾ 1366¾ 1325¾ 1333¾ —18¼ Nov 1319¼ 1338 1297½ 1304¾ —13½ Jan 1329 1347 1307½ 1314¾ —13½ Mar 1332 1349½ 1311 1318 —13½ May 1336¼ 1350 1314¾ 1321¾ —13½ Jul 1336 1349¾ 1315½ 1321½ —14½ Aug 1324¼ 1333 1299¾ 1304 —15½ Sep 1265¼ 1265¼ 1265¼ 1265¼ —18 Nov 1267 1280¾ 1245½ 1252 —15¾ Mar 1257½ 1263¼ 1257½ 1263¼ +2 May 1259 1259 1251½ 1258 +¾ Jul 1254½ 1254½ 1254½ 1254½ —4½ Est. sales 186,097. Thu.’s sales 146,482 Thu.’s open int 621,339

