CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Thu:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 637¼ 644 635 638¼ +3¼ Dec 665 669¾ 660¾ 663¾ +2 Mar 688 694 684¾ 687½ — ¼ May 702¾ 708¼ 699½ 702½ — ½ Jul 709½ 713¾ 706 709 — ½ Sep 720¾ 722½ 715 717½ —1 Dec 730 733¼ 726 728¼ —1¾ Est. sales 126,375. Wed.’s sales 153,893 Wed.’s open int 347,617, up 3,635 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 481½ 485½ 480 483½ +2½ Dec 495 498 493¼ 496½ +2¼ Mar 508½ 511¾ 507¼ 510 +1¾ May 516¾ 519½ 515¼ 518 +1½ Jul 521 524 520 522¾ +1¾ Sep 512¾ 515½ 512 513½ +¾ Dec 513¾ 516½ 513 514¼ +¼ Mar 524 526 524 525½ +1¾ Dec 494 495 494 494¼ +¼ Dec 490 490 490 490 Est. sales 164,277. Wed.’s sales 329,545 Wed.’s open int 1,270,399 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 411¾ 424½ 411¾ 423¼ +8¾ Dec 434¾ 444½ 431¾ 439½ +5¼ Mar 447¼ 448¾ 447¼ 448½ — ¼ Jul 465 465¼ 465 465¼ +18¼ Est. sales 498. Wed.’s sales 452 Wed.’s open int 4,377 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Aug 1431¾ 1438½ 1419½ 1422¾ —8¾ Sep 1354½ 1370 1347¾ 1351 —4¼ Nov 1308½ 1328 1305 1318¾ +10¼ Jan 1318½ 1337¼ 1315 1328½ +10 Mar 1320 1339¼ 1318 1331¼ +10 May 1323¾ 1342½ 1321½ 1335 +10 Jul 1324 1342½ 1322 1335¼ +9½ Aug 1305½ 1324½ 1304¾ 1317¾ +8½ Sep 1280¾ 1284¾ 1280¾ 1284¾ +11¼ Nov 1255¼ 1271½ 1255¼ 1266 +7¾ Jan 1269¼ 1269¼ 1268¼ 1268¼ +4¾ Mar 1257 1264½ 1255¾ 1263 +10¾ May 1253 1258¾ 1253 1258¾ +10 Nov 1218¼ 1218¼ 1218¼ 1218¼ +8 Est. sales 112,468. Wed.’s sales 147,199 Wed.’s open int 629,718, up 1,536

