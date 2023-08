CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Wed: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 655½ 658¼ 633½ 635¼ —21 Dec 681½ 683¼ 660¼ 662¼ —19¼ Mar 704¾ 706 686 688 —17½ May 719¼ 719¼ 700¾ 702¼ —16¼ Jul 723 723 706½ 708¼ —15½ Sep 728½ 728½ 716 716¼ —15½ Dec 738 738¾ 726¼ 726¼ —15¼ Mar 737¾ 737¾ 737½ 737½ —12¼ Est. sales 111,378. Tue.’s sales 165,671 Tue.’s open int 343,982 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 485¾ 490 479 479¾ —6 Dec 499 502¾ 493 493¾ —5 Mar 512¼ 516 507 507½ —4¾ May 519¾ 523¾ 515¼ 515¾ —4½ Jul 524½ 528¼ 519¾ 520 —4¾ Sep 515 518 512½ 512½ —2¼ Dec 515 519 513 513½ —2 Mar 527½ 527½ 522¾ 522¾ —2½ Jul 533 533 533 533 +1½ Dec 493 495 492¼ 493 +1½ Dec 489½ 489¾ 489 489½ +2¾ Est. sales 222,292. Tue.’s sales 352,436 Tue.’s open int 1,284,433 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 415¼ 416½ 405½ 416 +5¼ Dec 434¾ 435 425 433½ +3 Est. sales 288. Tue.’s sales 564 Tue.’s open int 4,392 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Aug 1436 1438 1430¾ 1431½ +1½ Sep 1354 1368½ 1352¾ 1355¼ +1¾ Nov 1306¾ 1323 1306¼ 1308¼ +2¼ Jan 1316 1332 1315¾ 1318 +2¼ Mar 1317¾ 1334¼ 1317¾ 1320¼ +2½ May 1321½ 1337 1310¾ 1323¾ +2½ Jul 1321¼ 1337½ 1321¼ 1324¼ +2¾ Aug 1309¾ 1318¾ 1307 1307¾ +2½ Sep 1275¾ 1278½ 1271¼ 1273¼ +1½ Nov 1257½ 1270½ 1255¼ 1256¼ —1¼ Est. sales 122,191. Tue.’s sales 166,719 Tue.’s open int 628,182

