CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Mon: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

Listen now to WTOP News

CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Mon:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 646 663¾ 636 659 +26 Dec 673¼ 687¼ 661¾ 683½ +23¼ Mar 698¾ 710½ 685¾ 707¼ +21 May 712½ 721¾ 698¾ 718¾ +18¼ Jul 716¾ 725¼ 703½ 722 +15¼ Sep 728¼ 730 711½ 729 +13¾ Dec 737 738 721 737 +11¾ Mar 730 730 730 730 —3½ May 730 730 730 730 —4 Est. sales 159,821. Fri.’s sales 147,061 Fri.’s open int 344,086, up 4,688 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 484¾ 488½ 476 482¾ —1½ Dec 497¾ 501 489¼ 495½ —1¾ Mar 510¾ 513¾ 502½ 508¾ —1¾ May 519 521½ 510¾ 517 —1½ Jul 523½ 525½ 515¼ 521½ —1½ Sep 514¾ 515¾ 507½ 514 Dec 511½ 514¼ 506¾ 513 Mar 518 522 517 521 —1¼ Dec 490 491¾ 490 491¾ +1¼ Dec 486 486 483 483 —3 Est. sales 267,191. Fri.’s sales 321,313 Fri.’s open int 1,309,129, up 6,002 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 423 427 413½ 416¾ —3 Dec 436½ 447 432¼ 443½ +4½ Mar 454 454¼ 450¼ 450¼ —3¼ Est. sales 260. Fri.’s sales 275 Fri.’s open int 4,502 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Aug 1430 1430 1412½ 1416 —28 Sep 1378 1380¾ 1337 1344¾ —42¼ Nov 1324½ 1327 1291 1301½ —31¾ Jan 1335½ 1336¼ 1301 1311¼ —31½ Mar 1334½ 1336¼ 1302¾ 1312½ —29¼ May 1338¼ 1338¼ 1306¼ 1315¼ —27¾ Jul 1333¾ 1335½ 1306 1315½ —26 Aug 1312 1312½ 1289 1300¼ —23 Sep 1265 1265 1252¾ 1264¾ —16 Nov 1258 1259½ 1233½ 1248¼ —16¼ Jan 1243¾ 1243¾ 1243¾ 1243¾ —25¼ Mar 1233 1233 1229¼ 1229¼ —27½ May 1226½ 1226½ 1226½ 1226½ —22¾ Nov 1207½ 1207½ 1196 1196 —12½ Est. sales 183,770. Fri.’s sales 144,691 Fri.’s open int 638,603, up 857

Copyright © 2023 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.