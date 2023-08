CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Fri: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Fri:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 627¾ 653¾ 627¼ 631½ +4½ Dec 656 681¼ 655 659 +4 Mar 684 706½ 682½ 685¾ +4 May 699½ 721 697¾ 700¼ +3 Jul 708 727¼ 703¾ 706¾ +2¼ Sep 720 735 713½ 714¾ +1¼ Dec 724½ 740½ 722 725½ +1 Mar 752 752 752 752 +18 Est. sales 121,392. Thu.’s sales 140,511 Thu.’s open int 339,398, up 9,721 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 482½ 493½ 480¼ 483¼ +2½ Dec 495¾ 506½ 493 496½ +3 Mar 509 520 506¾ 509¾ +2½ May 517¼ 528 515 518 +2½ Jul 522 531¾ 519¾ 522½ +2¼ Sep 515¼ 520¾ 511 513¾ +2½ Dec 513 519 509½ 512½ +2½ Mar 518¾ 525 518¾ 520¾ +1¾ Jul 530¼ 530¼ 525½ 525½ +½ Dec 494½ 494½ 489 489½ +¾ Dec 485½ 488 485½ 488 +4¼ Est. sales 242,743. Thu.’s sales 343,119 Thu.’s open int 1,303,127, up 2,478 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 426¾ 434¾ 426½ 427 +2½ Dec 440 453¾ 440 444¾ +¾ Mar 457½ 457½ 457½ 457½ —3 Jul 462 462 462 462 +4¼ Est. sales 164. Thu.’s sales 458 Thu.’s open int 4,568, up 25 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Aug 1446 1446 1434 1441½ +12¾ Sep 1381 1397¼ 1376¼ 1387¾ +5¾ Nov 1326 1345¾ 1322½ 1334½ +9¼ Jan 1335 1354¾ 1332 1344¼ +10 Mar 1333 1353½ 1330 1342¼ +9¼ May 1333¼ 1354¼ 1332 1343½ +9½ Jul 1330½ 1352¾ 1330½ 1342 +10 Aug 1312 1333 1311¾ 1321 +7¾ Sep 1289¼ 1289¼ 1282¾ 1284¼ +12¾ Nov 1256½ 1271½ 1256½ 1264¾ +10½ Jan 1271¾ 1271¾ 1271¾ 1271¾ +13¼ Est. sales 119,507. Thu.’s sales 160,428 Thu.’s open int 637,746

