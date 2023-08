CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Wed: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Wed:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 654½ 684 636 639 —13¼ Dec 680 709½ 663 666¼ —12 Mar 704¾ 730 686 690½ —10½ May 714¼ 740½ 698 703½ —9¾ Jul 723¾ 742½ 702½ 708½ —10 Sep 737¾ 746¾ 710¾ 715¾ —11 Dec 740¾ 757¾ 720¼ 725¼ —11½ Mar 752½ 760¾ 729½ 732 —13¼ Est. sales 139,671. Tue.’s sales 140,394 Tue.’s open int 324,589, up 7,552 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 497¼ 512¼ 485¾ 489½ —7½ Dec 507¼ 523¼ 497½ 501 —6¼ Mar 520½ 535¼ 510½ 514½ —5¼ May 527¾ 542½ 518¼ 522½ —4¾ Jul 531 545¾ 522¼ 526¾ —4 Sep 517¼ 527¾ 509¾ 515¾ —1½ Dec 516 524 507½ 513 —2¼ Mar 527¾ 530¾ 516¼ 522 —2 May 529¼ 529¼ 529¼ 529¼ +¾ Jul 530 530 530 530 — ½ Dec 485 490 485 488¾ —1¼ Dec 481 488 481 486¾ +2¼ Est. sales 424,701. Tue.’s sales 340,208 Tue.’s open int 1,317,852, up 13,554 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 434¾ 441½ 434½ 435 — ½ Dec 455 459½ 453 454¾ +¼ Mar 472 472 472 472 +3¾ May 475 475 475 475 +½ Est. sales 385. Tue.’s sales 632 Tue.’s open int 4,598 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Aug 1447¼ 1447¼ 1420¼ 1431½ —15¼ Sep 1386¾ 1401¼ 1362¼ 1375¼ —11½ Nov 1344 1354 1315 1321¼ —20 Jan 1350¾ 1361½ 1323¾ 1330 —19¾ Mar 1347¼ 1357¾ 1322¼ 1329¼ —17¾ May 1347¾ 1355¾ 1322½ 1329¼ —16½ Jul 1344 1351½ 1320¼ 1327 —15 Aug 1322¼ 1327¼ 1300¾ 1313 —7¾ Sep 1274½ 1283¼ 1259½ 1265 —11¼ Nov 1259½ 1267 1243 1248¼ —9¾ Nov 1197 1197 1191¾ 1191¾ —10¾ Est. sales 175,227. Tue.’s sales 221,353 Tue.’s open int 639,859

