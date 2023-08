CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tue: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tue:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 670 675 643¼ 649¼ —16½ Dec 695¾ 699½ 669¼ 675½ —16¼ Mar 718¾ 721½ 692¾ 699 —15½ May 728½ 730¾ 704¼ 710½ —14 Jul 731½ 733 710½ 716½ —10¾ Sep 735 735 720 725¼ —8½ Dec 746¾ 746¾ 729½ 735¾ —6¾ Mar 739 742½ 739 742½ —7 May 743¼ 743¼ 743¼ 743¼ —6¼ Est. sales 106,048. Mon.’s sales 208,246 Mon.’s open int 317,037, up 2,161 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 504 508 496½ 498 —6 Dec 513¼ 517¼ 505½ 508 —5 Mar 525¼ 529¼ 518 520¼ —4¾ May 532 536 525¼ 528 —4 Jul 535 538¾ 528½ 531¼ —3¾ Sep 520 522 515¼ 517¾ —2 Dec 517 521¼ 513½ 515¾ —1½ Mar 527 528¼ 523 524¼ —1½ Dec 491 491 490 490 — ½ Dec 482½ 482½ 482½ 482½ —3½ Est. sales 251,885. Mon.’s sales 341,460 Mon.’s open int 1,304,298 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 435¼ 440¾ 426½ 436 — ¼ Dec 454¾ 460 445¼ 453½ —2¾ Mar 466¾ 469¾ 466¾ 468 —3 Jul 467½ 467½ 467½ 467½ —2 Est. sales 414. Mon.’s sales 587 Mon.’s open int 4,621 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Aug 1446½ 1465 1433¾ 1440¾ —5 Sep 1372½ 1383¾ 1367¼ 1382¾ +12¼ Nov 1335 1344 1326¼ 1339¼ +7½ Jan 1344 1353 1335½ 1347½ +7 Mar 1336¾ 1351 1334 1344¾ +8½ May 1335 1350 1332½ 1342¾ +8½ Jul 1332 1347¼ 1329½ 1339½ +8¼ Aug 1321 1326 1311 1317¾ +7 Sep 1270 1282¼ 1270 1274 +6 Nov 1253½ 1267½ 1250 1256 +4¼ Jan 1265 1265 1265 1265 +8¾ Nov 1204½ 1204½ 1200 1200 +3¼ Est. sales 180,555. Mon.’s sales 290,896 Mon.’s open int 644,529

