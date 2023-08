CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Fri.: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Fri.:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 604½ 609¾ 591 591½ —12½ Dec 632¼ 637¾ 619¼ 619¾ —12 Mar 658 664¼ 646½ 647¼ —10¾ May 676½ 680½ 663¾ 663¾ —10¼ Jul 683¼ 687½ 671½ 671¾ —9½ Sep 695½ 695½ 681¼ 681½ —9 Dec 704 705½ 693 693 —8¾ Mar 714¾ 714¾ 703 703 —8¼ May 709 709 709 709 —3¼ Est. sales 44,107. Thu.’s sales 69,434 Thu.’s open int 379,959 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 471¼ 477 470 471¼ —1 Dec 487¼ 493 485¾ 487¼ —1 Mar 502¼ 507½ 500¾ 502½ — ½ May 510 515½ 508¾ 510½ — ¼ Jul 514¼ 519 512¾ 514¼ — ¼ Sep 507 511¼ 506½ 508¾ +1½ Dec 508 512½ 507¾ 509 +¼ Mar 519¼ 522 518 520½ +1½ Dec 494 496 494 496 +3 Est. sales 104,335. Thu.’s sales 303,726 Thu.’s open int 1,295,668, up 874 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 467¾ 474¼ 460¾ 474¼ +8¼ Dec 494 500 485¼ 494¾ +5¼ Mar 507 511 503¾ 511 +8½ Est. sales 323. Thu.’s sales 1,353 Thu.’s open int 4,323 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 1364 1381¾ 1361¼ 1370½ +4¾ Nov 1370 1390½ 1368 1379 +7¼ Jan 1381½ 1401¾ 1379¾ 1390½ +7 Mar 1386½ 1405¼ 1384½ 1395 +7½ May 1389 1405¾ 1387 1396 +6¼ Jul 1388 1403¾ 1386¼ 1395¼ +6¼ Aug 1365¼ 1380¾ 1364¾ 1373¼ +6¼ Sep 1325 1331½ 1325 1330 +7¾ Nov 1300 1314 1300 1309 +6 Jan 1306 1316¾ 1306 1316¾ +8½ Mar 1307 1307 1304½ 1304½ +7¼ Nov 1248 1251 1248 1250 +7 Nov 1198¾ 1199 1198¾ 1199 +1½ Est. sales 107,260. Thu.’s sales 172,200 Thu.’s open int 686,803, up 13,690 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Sep 65.44 67.08 65.38 66.05 +.51 Oct 63.53 65.20 63.50 64.30 +.62 Dec 62.00 63.64 61.93 63.03 +.85 Jan 61.36 62.83 61.28 62.31 +.81 Mar 60.63 62.00 60.63 61.54 +.75 May 60.38 61.38 60.38 60.93 +.68 Jul 59.77 60.73 59.77 60.35 +.70 Aug 59.69 59.75 59.69 59.75 +.86 Sep 58.85 58.85 58.85 58.85 +.77 Oct 57.90 57.90 57.90 57.90 +.68 Dec 57.21 57.50 57.10 57.24 +.45 Est. sales 58,554. Thu.’s sales 120,885 Thu.’s open int 477,665 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Sep 423.00 426.80 420.60 422.70 Oct 415.50 419.40 413.50 415.40 —.20 Dec 412.30 416.40 410.20 412.20 —.10 Jan 407.70 411.50 405.80 407.60 —.20 Mar 400.10 403.10 398.20 399.60 —.40 May 394.20 397.10 392.50 394.00 —.20 Jul 390.80 395.30 390.80 392.30 —.10 Aug 388.50 392.10 388.50 392.10 +2.90 Sep 386.70 386.70 386.60 386.60 +1.40 Oct 382.00 382.00 382.00 382.00 +2.10 Dec 378.50 381.00 378.10 379.40 +.50 Est. sales 53,556. Thu.’s sales 169,369 Thu.’s open int 462,697

