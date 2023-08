CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Wed.: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Wed.:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 604¼ 607½ 598¼ 605¼ +3½ Dec 629 633¼ 624¼ 631½ +4 Mar 654¼ 659 650 657½ +5¼ May 667½ 674½ 666¾ 673 +5½ Jul 673¼ 680 673 680 +6½ Sep 684½ 688 681¼ 687¾ +6 Dec 695 698 692¼ 696¼ +4¼ Mar 704 704 700¾ 700¾ +¼ Est. sales 35,685. Tue.’s sales 82,106 Tue.’s open int 385,630, up 490 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 467 472½ 465½ 470 +3½ Dec 480 486 478½ 483½ +4 Mar 495 499½ 492½ 497½ +4 May 501¾ 507 500¾ 505¼ +3¾ Jul 506 511 504½ 509 +3½ Sep 499¾ 503¼ 499¾ 502¼ +2¾ Dec 502 505½ 501 504¾ +2¾ Mar 512 515 512 515 +2¾ Dec 490 491 490 491 +2 Dec 491 491 491 491 —1½ Est. sales 84,923. Tue.’s sales 239,845 Tue.’s open int 1,301,339 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 438 439½ 433¾ 439½ —1¾ Dec 464½ 465¼ 456 463½ —1¾ Mar 472 472 472 472 —5 Est. sales 103. Tue.’s sales 521 Tue.’s open int 4,356 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 1350¼ 1350¾ 1333¾ 1347¾ —3¾ Nov 1346 1351¾ 1332½ 1348¾ +2¾ Jan 1356 1362¼ 1343 1359½ +3½ Mar 1360 1366½ 1348¼ 1364¼ +4¼ May 1362¾ 1369½ 1351¾ 1367¼ +4 Jul 1364¼ 1369½ 1352¾ 1367½ +4 Aug 1339¾ 1349¼ 1334¼ 1348¼ +4¼ Sep 1302¼ 1305¼ 1299¼ 1303 +1 Nov 1280¼ 1287½ 1275¼ 1287¼ +3½ Jan 1287¾ 1290½ 1287¾ 1290 +1¼ Mar 1278¾ 1279½ 1278½ 1279½ +2½ Nov 1221 1221 1221 1221 —2¾ Est. sales 95,751. Tue.’s sales 156,969 Tue.’s open int 665,704, up 1,667 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Sep 65.21 65.42 63.96 64.93 —.28 Oct 63.09 63.22 61.91 63.02 —.14 Dec 61.80 62.02 60.70 61.88 +.08 Jan 61.17 61.43 60.18 61.29 +.07 Mar 60.44 60.85 59.65 60.68 +.05 May 59.77 60.39 59.24 60.23 +.05 Jul 59.24 59.85 58.75 59.69 +.04 Aug 58.91 58.99 58.47 58.89 —.06 Sep 58.02 58.17 58.02 58.17 —.06 Oct 57.31 57.31 57.07 57.08 —.37 Dec 56.25 56.91 56.25 56.86 —.16 Est. sales 81,955. Tue.’s sales 187,368 Tue.’s open int 481,020 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Sep 405.90 411.30 403.40 408.90 +2.60 Oct 398.00 403.50 395.20 400.70 +2.80 Dec 395.40 400.20 392.10 397.30 +2.30 Jan 392.80 396.50 389.10 394.10 +2.10 Mar 386.80 389.70 382.80 387.50 +1.70 May 382.20 384.90 379.20 382.60 +1.30 Jul 382.30 384.30 378.50 382.30 +1.40 Aug 376.70 380.50 376.70 379.90 +1.50 Sep 373.30 376.60 373.30 376.20 +1.30 Oct 370.00 371.80 368.00 371.20 +.80 Dec 369.80 371.80 367.40 370.80 +.60 Est. sales 66,742. Tue.’s sales 164,539 Tue.’s open int 473,793

