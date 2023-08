CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Tue.: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Tue.:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 599 610¾ 596¼ 597 —2¼ Dec 625 637 623 623½ —2 Mar 651 661¾ 648 649 —2 May 667½ 676½ 663½ 663¾ —3 Jul 673¾ 681¾ 670¼ 670¼ —2¾ Sep 684 687¼ 681½ 681¾ +½ Dec 691¾ 697¼ 690¼ 690¼ —1 Est. sales 35,120. Mon.’s sales 79,323 Mon.’s open int 385,140 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 469¼ 472½ 463¼ 463½ —5¾ Dec 482¼ 485½ 476½ 476½ —6 Mar 496¾ 499½ 490¾ 490¾ —6 May 504½ 506¾ 498½ 498¾ —5¾ Jul 508½ 510½ 503 503¼ —5¼ Sep 502½ 504¼ 498¼ 498¼ —5¼ Dec 505¾ 507¾ 500¾ 501 —6 Mar 514½ 516 511¼ 511¼ —6¼ Dec 492½ 492½ 491¼ 491¼ —1¾ Dec 496½ 496½ 494¾ 494¾ +1¼ Est. sales 94,206. Mon.’s sales 257,021 Mon.’s open int 1,301,432 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 442 447 440 444¾ +3¾ Dec 466 470 463¾ 465½ +½ Est. sales 315. Mon.’s sales 458 Mon.’s open int 4,366, up 87 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 1369½ 1381 1354½ 1355¼ —14¾ Nov 1361¾ 1373½ 1346¾ 1347½ —14¼ Jan 1371½ 1382¾ 1357 1358 —13½ Mar 1373¾ 1384½ 1360¾ 1362 —12¼ May 1375½ 1384¼ 1363¼ 1364 —12¼ Jul 1374½ 1384½ 1363½ 1364¼ —11¼ Aug 1358¼ 1364¾ 1345¼ 1345¼ —11¼ Sep 1317 1320 1309¾ 1313¾ —1¼ Nov 1293½ 1300¾ 1287 1288 —8¾ Jan 1304¾ 1304¾ 1304 1304 +2¼ Est. sales 77,318. Mon.’s sales 192,659 Mon.’s open int 664,037, up 9,581 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Sep 68.15 68.46 66.51 66.68 —1.31 Oct 65.80 66.06 64.19 64.36 —1.24 Dec 63.92 64.29 62.38 62.59 —1.19 Jan 63.23 63.49 61.73 61.92 —1.16 Mar 62.45 62.53 61.12 61.21 —1.17 May 61.91 62.06 60.62 60.73 —1.10 Jul 61.15 61.28 60.09 60.19 —1.02 Aug 60.44 60.44 59.61 59.61 —.88 Sep 58.87 58.87 58.74 58.74 —.99 Oct 58.06 58.06 57.63 57.95 —.96 Dec 58.05 58.05 57.20 57.48 —.95 Jan 57.77 57.77 57.33 57.35 —.85 Est. sales 58,574. Mon.’s sales 141,598 Mon.’s open int 484,498 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Sep 410.00 416.80 407.00 407.90 —1.90 Oct 399.40 406.10 396.50 397.10 —2.20 Dec 396.50 403.30 393.30 393.70 —2.80 Jan 392.80 399.10 389.80 390.20 —2.60 Mar 385.60 391.70 383.20 383.70 —2.20 May 381.40 386.70 378.80 379.20 —2.20 Jul 381.00 386.00 378.50 379.20 —1.80 Aug 379.60 382.90 378.40 378.40 Sep 374.60 378.50 374.60 374.60 Oct 373.40 373.60 368.70 368.70 —1.30 Dec 370.10 373.30 368.50 368.60 —1.10 Est. sales 57,450. Mon.’s sales 142,756 Mon.’s open int 478,771

