CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Fri.:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 589 615¼ 588½ 609½ +20 Dec 615¼ 640½ 615 635¼ +20 Mar 642 664¼ 641 659½ +18¾ May 657½ 678½ 657¼ 674½ +18 Jul 671¾ 685 670 681 +16¾ Sep 675 693¼ 675 689¾ +15½ Dec 687¼ 703¼ 687 703 +16¾ Mar 704¼ 708 704¼ 706 +9¼ Est. sales 57,349. Thu.’s sales 89,380 Thu.’s open int 387,214, up 1,125 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 473¾ 482½ 472½ 478¾ +5¾ Dec 486 494¾ 484¾ 491½ +5¾ Mar 500¼ 508¼ 498¾ 505½ +5¾ May 508½ 516 507½ 513½ +5½ Jul 513 520¼ 511½ 518¼ +5½ Sep 507½ 511 505½ 510 +4 Dec 507¾ 512¼ 507 510¾ +2½ Mar 520 520¾ 520 520¾ +2 May 527 527 527 527 +3¼ Dec 492 493¼ 491¼ 492¾ +2 Est. sales 100,520. Thu.’s sales 203,063 Thu.’s open int 1,309,779, up 1,641 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 442¼ 442½ 439¼ 441 +3¼ Dec 461¼ 465 457¾ 462½ +2¾ Mar 464 475 464 475 Est. sales 236. Thu.’s sales 847 Thu.’s open int 4,238, up 48 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 1338 1364 1337¾ 1358¾ +22 Nov 1331¼ 1354 1331¼ 1349 +19 Jan 1342 1364¼ 1341¼ 1359½ +18¾ Mar 1347 1367½ 1347 1362½ +16½ May 1350¼ 1370¼ 1350¼ 1365½ +14¾ Jul 1352 1369¾ 1352 1364¾ +13 Aug 1337 1351 1337 1347 +11¼ Sep 1302¾ 1311 1302¾ 1310 +10¼ Nov 1282½ 1295¼ 1282½ 1291½ +7¾ May 1278 1278 1278 1278 +7 Nov 1235¾ 1235¾ 1235¾ 1235¾ +4¼ Est. sales 104,214. Thu.’s sales 177,231 Thu.’s open int 653,638, up 6,751 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Sep 67.76 68.38 67.52 68.14 +.38 Oct 65.52 66.14 65.34 65.70 +.20 Dec 63.77 64.42 63.53 63.88 +.10 Jan 63.04 63.61 62.78 63.09 +.05 Mar 62.36 62.88 62.09 62.37 +.02 May 61.80 62.33 61.55 61.82 +.02 Jul 61.30 61.57 60.94 61.24 +.06 Aug 60.60 60.60 60.58 60.58 +.14 Dec 58.51 58.64 58.28 58.52 +.09 Est. sales 37,083. Thu.’s sales 122,463 Thu.’s open int 484,455 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Sep 400.40 405.00 399.70 402.30 +2.70 Oct 384.70 391.50 384.70 390.20 +5.60 Dec 380.70 388.00 380.60 386.20 +5.50 Jan 377.40 384.70 377.40 382.90 +5.50 Mar 371.80 378.40 371.80 376.60 +4.80 May 368.10 373.90 368.00 372.60 +4.50 Jul 369.70 374.30 369.50 372.80 +4.20 Aug 370.80 372.00 370.40 370.40 +3.90 Dec 362.90 363.00 362.90 363.00 +3.70 Est. sales 49,466. Thu.’s sales 127,062 Thu.’s open int 486,017

