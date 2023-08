CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Wed.: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 598¾ 607½ 591½ 597½ —1 Dec 624½ 633 617¼ 622¾ —1 Mar 649 657¾ 643 647 —2¼ May 663¾ 671¾ 658¾ 661½ —3 Jul 671 676¼ 666 667¾ —4 Sep 680 684½ 676½ 676¾ —4¾ Dec 692 694¾ 685¾ 688 —5¼ Mar 700½ 703 698 698 —5¼ Jul 677 677 672¼ 672¼ —5½ Est. sales 65,624. Tue.’s sales 135,739 Tue.’s open int 374,839, up 9,611 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 463 470½ 462 465 +1 Dec 474¾ 481¾ 473½ 476¾ +1¼ Mar 489 495¼ 487¾ 490½ +1¼ May 497¾ 503½ 496½ 499¼ +1¼ Jul 502¾ 508¼ 501½ 504½ +1¼ Sep 498¼ 502¾ 498¼ 500 +¾ Dec 502¾ 506½ 502 504¼ +½ Mar 514 516½ 512¾ 515 +½ May 517¾ 517¾ 517¾ 517¾ —2 Dec 490 490 490 490 +1 Est. sales 113,129. Tue.’s sales 267,222 Tue.’s open int 1,287,019, up 14,714 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 431¾ 443 431¾ 440 +10½ Dec 445 459 444½ 455¾ +10½ Mar 472 473 471½ 471½ +9¾ Est. sales 198. Tue.’s sales 257 Tue.’s open int 4,191, up 92 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 1323¾ 1342 1321¼ 1333 +9¾ Nov 1305¼ 1326 1303 1321½ +16¼ Jan 1315¼ 1335¾ 1313¼ 1331¾ +16¼ Mar 1319½ 1339¾ 1318 1335½ +15¼ May 1322½ 1342¾ 1322 1338¾ +14¾ Jul 1322 1341¾ 1320¼ 1338 +14 Aug 1305¼ 1322 1304¼ 1320¼ +12¾ Sep 1279 1279½ 1274¾ 1274¾ +4 Nov 1253¾ 1267½ 1253¾ 1264½ +8¼ May 1256 1256 1256 1256 +9¼ Nov 1217 1217 1217 1217 +10¼ Est. sales 89,667. Tue.’s sales 184,665 Tue.’s open int 638,785, up 5,621 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Sep 65.90 67.38 65.65 66.91 +1.01 Oct 63.34 64.90 63.10 64.50 +1.17 Dec 61.88 63.38 61.61 62.95 +1.07 Jan 61.36 62.74 61.10 62.36 +1.00 Mar 60.77 62.02 60.51 61.82 +1.05 May 60.55 61.45 60.14 61.31 +1.01 Jul 59.79 60.82 59.49 60.71 +.97 Aug 59.04 60.05 58.92 60.05 +1.01 Sep 58.29 59.46 58.20 59.06 +.77 Oct 57.99 58.90 57.97 58.14 +.65 Dec 57.52 58.35 56.80 57.88 +.85 Jan 57.62 57.62 57.62 57.62 +.79 May 56.86 56.86 56.86 56.86 +.61 Est. sales 50,066. Tue.’s sales 123,209 Tue.’s open int 481,410, up 3,359 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Sep 404.10 408.50 403.80 406.00 +2.20 Oct 385.10 388.40 384.50 386.00 +1.20 Dec 380.50 383.90 380.10 381.70 +1.20 Jan 377.20 380.20 376.80 378.00 +.90 Mar 371.10 374.10 371.00 371.90 +.90 May 367.40 370.60 367.30 368.20 +.80 Jul 368.80 371.50 367.70 368.80 +.70 Aug 366.30 368.80 366.20 367.30 +1.10 Sep 363.20 365.70 363.20 364.20 +1.00 Oct 359.60 361.60 359.60 360.20 +.60 Dec 360.80 361.90 359.50 359.50 —.40 Est. sales 55,227. Tue.’s sales 149,380 Tue.’s open int 491,395, up 1,299

