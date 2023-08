CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Mon.: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Mon.:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 632¾ 635 607½ 610 —16¾ Dec 661 661½ 634½ 636¾ —17 Mar 686¼ 687¼ 661 663 —17 May 701¾ 703¼ 677 679 —17¼ Jul 710¼ 710¼ 684 686 —17 Sep 711½ 712¼ 694¾ 695½ —17 Dec 722¾ 724½ 706½ 707½ —16½ Mar 725 725 717¾ 717¾ —15¾ Est. sales 53,751. Fri.’s sales 161,684 Fri.’s open int 360,127, up 10,686 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 476¼ 479¾ 468¾ 472¾ —1¾ Dec 489½ 492¼ 481 484¾ —2½ Mar 502¾ 505¾ 495 498¼ —3 May 511¼ 514 503½ 507 —3 Jul 516 519 508¾ 512½ —2¼ Sep 511¾ 511¾ 503 506 —1¾ Dec 509 513 505 508¾ — ½ Mar 517 517¼ 515¾ 516½ —2¾ May 520½ 520½ 520½ 520½ —4 Jul 525 525 521 521½ —4 Dec 487½ 487½ 486½ 487 +1 Est. sales 124,331. Fri.’s sales 504,879 Fri.’s open int 1,259,502 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 413¼ 422¾ 413¼ 422¾ +3¾ Dec 431¼ 446 429½ 440¾ +3¾ Mar 446 446 446 446 —6 Est. sales 110. Fri.’s sales 565 Fri.’s open int 4,106 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 1343½ 1357¼ 1337¾ 1351¾ +14½ Nov 1313 1328½ 1308 1324½ +17 Jan 1322 1337¾ 1318 1333¾ +16½ Mar 1325 1340¾ 1322¾ 1336¼ +15 May 1327¾ 1343 1325½ 1338 +13 Jul 1331 1342¼ 1326½ 1337¼ +12 Aug 1314¾ 1323¾ 1307¾ 1319½ +11¾ Sep 1278¼ 1280 1277 1280 +9¼ Nov 1256½ 1269¾ 1256 1265 +10 May 1260½ 1261 1260½ 1261 +17¾ Est. sales 70,482. Fri.’s sales 208,526 Fri.’s open int 630,259, up 8,920 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Aug 65.04 65.16 65.04 65.16 —1.18 Sep 64.30 64.83 63.51 64.25 +.12 Oct 61.70 62.48 61.26 61.87 +.28 Dec 60.31 61.15 59.90 60.49 +.27 Jan 60.06 60.61 59.47 60.06 +.32 Mar 59.95 60.08 59.02 59.58 +.34 May 58.76 59.68 58.66 59.17 +.30 Jul 58.99 59.11 58.21 58.72 +.32 Aug 57.77 57.77 57.77 57.77 Sep 56.90 56.90 56.90 56.90 —.17 Dec 55.91 56.35 55.75 55.95 +.01 Jan 56.01 56.01 56.01 56.01 +.27 Mar 55.49 55.72 55.30 55.72 +.18 Jul 54.83 55.08 54.83 55.07 —.16 Est. sales 49,085. Fri.’s sales 96,887 Fri.’s open int 472,646 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Aug 445.00 462.30 445.00 462.30 +25.40 Sep 412.00 417.10 410.50 415.40 +5.10 Oct 394.00 398.90 393.50 396.90 +3.70 Dec 389.30 394.40 388.70 392.50 +3.80 Jan 385.90 390.10 384.60 388.20 +3.60 Mar 378.30 382.80 377.40 381.00 +3.50 May 374.50 378.80 373.40 377.10 +3.40 Jul 374.80 378.90 373.90 377.70 +3.60 Aug 373.20 376.40 373.20 376.40 +4.50 Sep 369.90 373.10 369.90 373.10 +4.60 Oct 366.00 367.40 366.00 367.40 +3.30 Dec 366.60 371.20 366.00 367.50 +3.40 Jan 369.00 369.00 366.00 366.00 +3.40 Mar 366.00 367.90 366.00 366.00 +8.20 May 366.00 366.00 364.00 364.00 +9.90 Jul 367.10 367.10 365.00 365.00 +12.40 Aug 365.40 365.40 365.00 365.00 +15.10 Sep 365.00 371.50 365.00 365.00 +16.30 Oct 370.00 370.00 370.00 370.00 +23.10 Est. sales 50,526. Fri.’s sales 124,311 Fri.’s open int 487,114, up 3,456

