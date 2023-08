CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Fri.: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 638 639¾ 631¼ 638¼ +½ Dec 664½ 665¼ 657½ 664¼ +½ Mar 687¾ 688½ 680¾ 687¾ May 703¼ 704¼ 696¼ 702½ — ¼ Jul 708½ 709¼ 702½ 708¼ — ¾ Sep 716¼ 716¼ 711½ 713¼ —4¾ Dec 726¾ 726¾ 722¾ 725 —3¾ Jul 705¼ 705¼ 705¼ 705¼ —3¼ Est. sales 37,751. Thu.’s sales 146,028 Thu.’s open int 349,441, up 1,824 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 483 484½ 480½ 484¼ +1 Dec 496 497 493¾ 497 +¾ Mar 509½ 510½ 507¼ 510¼ +¼ May 518 518¼ 515½ 517¾ — ½ Jul 522¼ 522½ 520 521½ —1¼ Sep 512½ 514 511½ 513 — ¾ Dec 513¼ 514¾ 512 513 —1½ Mar 522¼ 523½ 522¼ 523¼ —1½ May 527½ 527½ 527½ 527½ —2 Dec 494 494 494 494 — ½ Est. sales 94,031. Thu.’s sales 211,898 Thu.’s open int 1,263,557 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 417 420¾ 417 420¾ +5 Dec 433½ 439 433½ 437½ +3½ Mar 447¼ 448¾ 447¼ 448¾ Jul 470 470 470 470 +3¼ Est. sales 105. Thu.’s sales 542 Thu.’s open int 4,237 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Aug 1353¼ 1409 1353¼ 1409 —3 Sep 1349¾ 1355¼ 1334 1340 —12 Nov 1319¼ 1325¾ 1305 1311¼ —7 Jan 1329 1335 1315 1321¼ —7 Mar 1332 1338¼ 1319 1324½ —7 May 1336¼ 1342 1323 1327 —8¼ Jul 1336 1342¾ 1323¾ 1328¼ —7¾ Aug 1324¼ 1326½ 1307¾ 1310¾ —8¾ Nov 1267 1272 1254¾ 1258 —9¾ Mar 1257½ 1257½ 1257½ 1257½ —3¾ May 1259 1259 1251½ 1251½ —5¾ Jul 1254½ 1254½ 1254½ 1254½ —4½ Est. sales 60,968. Thu.’s sales 132,253 Thu.’s open int 621,339 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Aug 66.70 66.78 66.70 66.77 +.17 Sep 64.30 64.49 63.75 64.09 —.09 Oct 61.77 62.12 61.25 61.72 —.04 Dec 60.56 60.91 59.92 60.49 +.01 Jan 60.07 60.38 59.44 59.98 —.02 Mar 59.72 59.96 58.93 59.49 —.05 May 59.32 59.62 58.63 59.08 —.12 Jul 58.80 59.15 58.12 58.64 —.12 Est. sales 27,409. Thu.’s sales 90,517 Thu.’s open int 475,671 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Aug 431.10 431.10 428.70 429.80 +.20 Sep 416.20 417.60 412.00 413.00 —2.00 Oct 398.80 400.60 395.10 396.00 —2.10 Dec 395.30 396.20 390.50 391.30 —2.40 Jan 390.10 391.70 386.40 387.00 —2.30 Mar 383.20 384.00 379.20 379.60 —2.20 May 378.10 379.40 375.30 375.40 —1.70 Jul 377.90 379.00 375.50 375.50 —1.40 Aug 375.60 375.60 373.70 373.70 —.80 Sep 372.30 372.70 370.00 370.00 —.90 Oct 368.00 368.20 365.90 365.90 —.60 Dec 367.70 368.10 365.50 365.50 —.80 Est. sales 43,792. Thu.’s sales 117,379 Thu.’s open int 483,658

