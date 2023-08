CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Wed.: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 655½ 658¼ 636½ 643¼ —13 Dec 681½ 683¼ 662½ 669¾ —11¾ Mar 704¾ 706 687¼ 694¼ —11¼ May 719¼ 719¼ 700¾ 707¾ —10¾ Jul 723 723 706½ 713 —10¾ Sep 728½ 728½ 716¼ 721½ —10¼ Dec 738 738¾ 727½ 731¾ —9¾ Est. sales 57,120. Tue.’s sales 149,799 Tue.’s open int 343,982 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 485¾ 490 483¼ 485¾ Dec 499 502¾ 496¼ 499 +¼ Mar 512¼ 516 510 512½ +¼ May 519¾ 523¾ 518¼ 520¾ +½ Jul 524½ 528¼ 523 525¼ +½ Sep 515 518 513½ 516½ +1¾ Dec 515 519 514¾ 517 +1½ Mar 527½ 527½ 525¼ 525¼ Jul 533 533 533 533 +1½ Dec 493 495 493 495 +3½ Dec 489½ 489½ 489½ 489½ +2¾ Est. sales 91,044. Tue.’s sales 299,218 Tue.’s open int 1,284,433 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 415¼ 415¾ 405½ 406¾ —4 Dec 434¾ 435 425 426¾ —3¾ Est. sales 165. Tue.’s sales 564 Tue.’s open int 4,392 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Aug 1436 1438 1436 1438 +8 Sep 1354 1368½ 1354 1364¾ +11¼ Nov 1306¾ 1323 1306¼ 1315½ +9½ Jan 1316 1332 1315¾ 1324¾ +9 Mar 1317¾ 1334¼ 1317¾ 1326¾ +9 May 1321½ 1337 1310¾ 1330¼ +9 Jul 1321¼ 1337½ 1321¼ 1331 +9½ Aug 1309¾ 1318¾ 1309 1313 +7¾ Sep 1275¾ 1278½ 1275¾ 1278½ +6¾ Nov 1257½ 1270½ 1257¼ 1262¼ +4¾ Est. sales 71,024. Tue.’s sales 155,599 Tue.’s open int 628,182 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Aug 66.83 66.83 66.83 66.83 +.25 Sep 64.20 64.95 63.46 64.27 +.29 Oct 61.29 62.24 60.95 61.71 +.45 Dec 59.99 60.80 59.57 60.46 +.61 Jan 59.58 60.32 59.19 59.95 +.57 Mar 59.01 59.80 58.77 59.56 +.67 May 58.69 59.37 58.43 59.11 +.60 Jul 58.22 58.90 58.00 58.70 +.65 Dec 56.29 56.36 56.00 56.00 +.41 Est. sales 43,892. Tue.’s sales 125,582 Tue.’s open int 478,714 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Aug 436.30 443.90 436.00 436.00 +2.80 Sep 419.00 422.00 418.30 419.60 +1.30 Oct 399.40 403.50 399.40 401.60 +2.40 Dec 394.00 398.30 394.00 396.00 +2.00 Jan 388.80 393.10 388.80 390.60 +1.90 Mar 381.10 385.30 381.00 382.60 +1.70 May 376.20 379.30 376.00 377.60 +1.60 Jul 375.60 380.10 375.60 376.90 +1.20 Aug 373.50 375.30 373.50 374.60 +1.50 Sep 371.80 371.90 371.10 371.60 +2.00 Oct 367.20 367.20 365.80 366.50 +1.60 Dec 367.10 367.10 365.20 366.20 +1.80 Est. sales 45,035. Tue.’s sales 112,356 Tue.’s open int 486,661

