OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 627¾ 653¾ 627¼ 638¾ +11¾ Dec 656 681¼ 655 665¾ +10¾ Mar 684 706½ 682½ 691¼ +9½ May 699½ 721 698¾ 704½ +7¼ Jul 708 727¼ 708 709¾ +5¼ Sep 720 735 718½ 719 +5½ Dec 724½ 740½ 724¼ 727¾ +3¼ Mar 752 752 752 752 +18 Est. sales 77,881. Thu.’s sales 132,549 Thu.’s open int 339,398, up 9,721 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 482½ 493½ 480¼ 484¼ +3½ Dec 495¾ 506½ 493 497½ +4 Mar 509 520 506¾ 510½ +3¼ May 517¼ 528 515 518½ +3 Jul 522 531¾ 519¾ 523 +2¾ Sep 515¼ 520¾ 511 513¾ +2½ Dec 513 519 509½ 512 +2 Mar 518¾ 525 518¾ 522¾ +3¾ Jul 530¼ 530¼ 530¼ 530¼ +5¼ Dec 494½ 494½ 489 489½ +¾ Dec 485½ 488 485½ 488 +4¼ Est. sales 148,740. Thu.’s sales 320,839 Thu.’s open int 1,303,127, up 2,478 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 426¾ 430 426½ 430 +5½ Dec 440 450 440 450 +6 Est. sales 79. Thu.’s sales 458 Thu.’s open int 4,568, up 25 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Aug 1446 1446 1434 1434 +5¼ Sep 1381 1397¼ 1376¼ 1386 +4 Nov 1326 1345¾ 1322½ 1332¾ +7½ Jan 1335 1354¾ 1332 1342 +7¾ Mar 1333 1353½ 1330 1340½ +7½ May 1333¼ 1354¼ 1332 1341¾ +7¾ Jul 1330½ 1352¾ 1330½ 1340 +8 Aug 1312 1333 1311¾ 1321½ +8¼ Sep 1289¼ 1289¼ 1282¾ 1284¼ +12¾ Nov 1256½ 1271½ 1256½ 1263¼ +9 Jan 1271¾ 1271¾ 1271¾ 1271¾ +13¼ Est. sales 78,158. Thu.’s sales 153,877 Thu.’s open int 637,746 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Sep 64.20 65.27 64.04 64.93 +.89 Oct 61.49 62.68 61.47 62.41 +.98 Dec 60.15 61.33 60.06 61.10 +1.06 Jan 59.75 60.87 59.68 60.66 +1.03 Mar 59.43 60.50 59.33 60.28 +1.01 May 59.01 60.16 59.01 59.88 +.91 Jul 58.65 59.69 58.55 59.42 +.85 Oct 57.01 57.01 57.01 57.01 +.63 Dec 55.77 56.62 55.77 56.62 +.66 Est. sales 38,198. Thu.’s sales 130,407 Thu.’s open int 482,206, up 4,127 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Aug 452.00 457.00 443.20 444.00 —7.20 Sep 427.70 433.60 421.60 421.80 —5.30 Oct 405.10 413.40 401.90 402.80 —1.60 Dec 399.00 407.70 396.30 397.80 —.70 Jan 394.10 401.70 390.80 392.70 —.20 Mar 383.00 392.20 382.30 384.00 +.10 May 377.00 386.00 377.00 378.30 +.40 Jul 377.50 384.50 377.40 377.40 +.50 Aug 374.70 374.70 374.70 374.70 +1.20 Sep 370.50 370.60 370.50 370.50 +1.70 Dec 366.60 366.60 365.60 365.60 +3.20 Est. sales 71,807. Thu.’s sales 129,950 Thu.’s open int 491,718, up 2,992

