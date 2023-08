CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Tue.: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 670 675 649¼ 649¾ —16 Dec 695¾ 699½ 675¼ 675½ —16¼ Mar 718¾ 721½ 698¾ 699 —15½ May 728½ 730¾ 710¼ 711 —13½ Jul 731½ 733 715½ 716 —11¼ Sep 735 735 723½ 723¾ —10 Dec 746¾ 746¾ 734 734½ —8 May 743¼ 743¼ 743¼ 743¼ —6¼ Est. sales 61,741. Mon.’s sales 199,505 Mon.’s open int 317,037, up 2,161 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 504 508 500 502 —2 Dec 513¼ 517¼ 508½ 510¾ —2¼ Mar 525¼ 529¼ 520¾ 522¾ —2¼ May 532 536 528 529¾ —2¼ Jul 535 538¾ 531¼ 532½ —2½ Sep 520 522 517¾ 519 — ¾ Dec 517 521¼ 516 517¼ Mar 527 528¼ 525¼ 528¼ +2½ Dec 491 491 491 491 +½ Est. sales 142,972. Mon.’s sales 314,624 Mon.’s open int 1,304,298 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 435¼ 440¾ 429½ 429½ —6¾ Dec 454¾ 460 449¼ 449¼ —7 Mar 466¾ 466¾ 466¾ 466¾ —4¼ Est. sales 128. Mon.’s sales 587 Mon.’s open int 4,621 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Aug 1446½ 1465 1439½ 1460 +14¼ Sep 1372½ 1383¾ 1369¾ 1376¼ +5¾ Nov 1335 1344 1328¼ 1335½ +3¾ Jan 1344 1353 1338 1344½ +4 Mar 1336¾ 1351 1336½ 1342¾ +6½ May 1335 1350 1332½ 1343 +8¾ Jul 1332 1347¼ 1329½ 1340¾ +9½ Aug 1321 1326 1317 1319¾ +9 Sep 1270 1282¼ 1270 1282¼ +14¼ Nov 1253½ 1267½ 1253¼ 1260½ +8¾ Jan 1265 1265 1265 1265 +8¾ Nov 1204½ 1204½ 1204½ 1204½ +7¾ Est. sales 113,050. Mon.’s sales 277,619 Mon.’s open int 644,529 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Aug 65.67 65.94 64.42 65.25 —.33 Sep 63.26 63.64 62.19 62.81 —.30 Oct 61.12 61.55 60.25 60.74 —.34 Dec 59.99 60.52 59.09 59.56 —.43 Jan 59.56 60.22 58.85 59.22 —.45 Mar 59.54 59.91 58.60 58.99 —.39 May 59.52 59.64 58.34 58.63 —.45 Jul 59.12 59.29 58.01 58.26 —.44 Dec 56.52 56.66 55.80 55.96 —.21 Est. sales 46,207. Mon.’s sales 113,997 Mon.’s open int 473,661 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Aug 451.20 460.90 451.20 459.50 +8.30 Sep 424.00 433.60 423.30 429.90 +6.10 Oct 402.00 408.60 400.30 405.20 +3.60 Dec 395.90 402.80 394.00 399.40 +3.50 Jan 391.20 397.80 389.60 394.70 +3.40 Mar 382.90 389.00 381.50 386.30 +3.50 May 377.10 383.30 375.90 380.70 +3.70 Jul 375.70 381.60 375.20 380.00 +4.20 Aug 371.60 377.50 371.60 377.50 +5.60 Sep 366.40 372.50 366.40 372.50 +5.50 Dec 360.40 364.60 359.30 364.60 +4.10 Est. sales 59,927. Mon.’s sales 123,229 Mon.’s open int 488,887

