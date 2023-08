Octavos de final de la Copa Libertadores: partidos, horarios y cómo verlos en vivo

(CNN Español) — “La gloria eterna” es el eslogan que la Conmebol eligió para la edición 2023 del máximo certamen…

(CNN Español) — “La gloria eterna” es el eslogan que la Conmebol eligió para la edición 2023 del máximo certamen continental de clubes: la Copa Libertadores.

Esa gloria es la que persiguen 16 equipos, entre ellos 4 argentinos, que esta semana buscarán lograr su objetivo en el marco de los partidos de ida de los octavos de final del torneo.

Octavos de final de la Copa Libertadores 2023: Flamengo y Palmeiras, los últimos campeones, parten como favoritos

Para que no te pierdas el inicio de las fases eliminatorias de la Libertadores 2023, aquí te dejamos todos los detalles.

¿Cuáles son los partidos de octavos de final?

Los partidos de ida de octavos de final en la Copa Libertadores 2023 se llevarán a cabo desde este martes y hasta el jueves. En tanto, los encuentros de vuelta se disputarán entre el martes 8 de agosto y el jueves 10 de agosto.

Tanto en los partidos de ida como en los de vuelta, los juegos se distribuyen de la siguiente manera: tres se juegan en martes, otros tres en miércoles y dos más en jueves.

Los octavos de final de la Libertadores 2023 son:

Atlético Nacional (Colombia) vs. Racing (Argentina)

Bolívar (Bolivia) vs. Athletico Paranaense (Brasil)

Flamengo (Brasil) vs. Olimpia (Paraguay)

Atlético Mineiro (Brasil) vs. Palmeiras (Brasil)

Deportivo Pereira (Colombia) vs. Independiente del Valle (Ecuador)

Argentinos Juniors (Argentina) vs. Fluminense (Brasil)

River Plate (Argentina) vs. Inter de Porto Alegre (Brasil)

Nacional (Uruguay) vs. Boca Juniors (Argentina)

elipe Melo y Gustavo Gómez de Palmeiras levantan el Trofeo de Campeones de la Copa CONMEBOL Libertadores tras el partido final de la Copa CONMEBOL Libertadores 2021 entre Palmeiras y Flamengo en el Estadio Centenario el 27 de noviembre de 2021 en Montevideo, Uruguay. Palmeiras derrotó a Flamengo por 2 a 1 en tiempo suplementario. (Foto de Buda Mendes/Getty Images)

¿A qué hora y cómo ver en vivo los partidos de ida?

Martes 1 de agosto

1. Argentinos Juniors vs. Fluminense

Horario y dónde ver:

Buenos Aires, Argentina: 7 p.m., Fox Sports 2, Star+

Río de Janeiro, Brasil: 7 p.m., Star+

Bogotá, Colombia: 5 p.m., Star+, ESPN 2

Ciudad de México, México: 4 p.m., Star+

Miami, Estados Unidos: 6 p.m., beIN SPORTS

2. Bolívar vs. Athletico Paranaense

Horario y dónde ver:

La Paz, Bolivia: 8 p.m., Star+

Paraná, Brasil: 9 p.m., Star+

Buenos Aires, Argentina: 9 p.m., Star+, Fox Sports 2

Bogotá, Colombia: 7 p.m., Star+, Fox Sports 2

Ciudad de México, México: 6 p.m., Star+

Miami, Estados Unidos: 8 p.m., beIN SPORTS

3. River Plate vs. Inter de Porto Alegre

Buenos Aires, Argentina: 9 p.m., Star+, Fox Sports

Porto Alegre, Brasil: 9 p.m., Star+

Bogotá, Colombia: 7 p.m., Star+, ESPN

Ciudad de México, México: 6 p.m., Star+

Miami, Estados Unidos: 8 p.m., beIN SPORTS

Miguel Borja de River Plate mira el balón durante un partido del grupo D de la Copa CONMEBOL Libertadores 2023 entre River Plate y The Strongest en el Estadio Más Monumental Antonio Vespucio Liberti el 27 de junio de 2023 en Buenos Aires, Argentina. (Foto de Marcelo Endelli/Getty Images)

Miércoles 2 de agosto

4. Deportivo Pereira vs. Independiente del Valle

Sangolquí, Ecuador: 7 p.m., Star+, ESPN 2

Pereira, Colombia: 7 p.m., Star+, ESPN 2

Buenos Aires, Argentina: 9 p.m., Star+

Ciudad de México, México: 6 p.m., Star+

Miami, Estados Unidos: 8 p.m., beIN SPORTS

5. Nacional vs. Boca Juniors

Buenos Aires, Argentina: 9 p.m., Telefe, Fox Sports, Star+

Montevideo, Uruguay: 9 p.m., ESPN, Star+

Bogotá, Colombia: 7 p.m., Star+, ESPN

Ciudad de México, México: 6 p.m., Star+

Miami, Estados Unidos: 8 p.m., beIN SPORTS

6. Atlético Mineiro vs. Palmeiras

Minas Gerais y Sao Paulo, Brasil: 9:30 p.m., Star+

Buenos Aires, Argentina: 9:30 p.m., Fox Sports 2, Star+

Bogotá, Colombia: 7:30 p.m., Fox Sports 2, Star+

Ciudad de México, México: 6:30 p.m., Star+

Miami, Estados Unidos: 8:30 p.m., beIN SPORTS

Conmebol confirma la sede de la final de la Copa Libertadores 0:36

Jueves 3 de agosto

7. Flamengo vs. Olimpia

Río de Janeiro, Brasil: 9 p.m., Star+

Buenos Aires, Argentina: 9 p.m., Fox Sports 2, Star+

Asunción, Paraguay: 8 p.m., Star+

Bogotá, Colombia: 7 p.m., ESPN 2, Star+

Ciudad de México, México: 6 p.m., Star+

Miami, Estados Unidos: 8 p.m., beIN SPORTS

8. Atlético Nacional vs. Racing

Medellín, Colombia: 7 p.m., ESPN, Star+

Buenos Aires, Argentina: 9 p.m., Fox Sports, Star+

Ciudad de México, México: 6 p.m., Star+

Miami, Estados Unidos: 8 p.m., beIN SPORTS

Los equipos argentinos en acción

Argentinos Juniors recibe a Fluminense

El equipo dirigido por Diego Milito tuvo un estupendo rendimiento en la fase de grupos. Ganó 3 de los 6 partidos del grupo E, empató 2, y perdió 1. Un dato a tener en cuenta: el equipo argentino pisó fuerte en Brasil, donde derrotó al poderoso Corinthians.

En el torneo local finalizó en la décima posición con 40 unidades, a 21 puntos del flamante campeón argentino, River Plate.

Argentinos es un equipo que osciló entre la solidez y competitividad en el certamen sudamericano y no fue tan consistente en el ámbito nacional. Enfrente tendrá un equipo de mucha jerarquía como el Fluminense que, como carta de presentación, goleó como local a River Plate. El exReal Madrid Marcelo es su emblema, capitán y máxima figura.

River Plate será local ante el Internacional de Porto Alegre

El equipo millonario fue de menos a más en la fase de grupos. Perdió 2 de los 3 primeros partidos, incluyendo la paliza futbolística que el Fluminense le propinó al golearlo por 5-1. Luego sumó 2 victorias y un empate para finalizar igualado con el equipo brasileño con 10 puntos, que quedó en el segundo lugar por diferencia de goles.

River Plate viene de consagrarse campeón en el fútbol argentino, y lo consiguió con una diferencia abismal en su desempeño y en los números con respecto al resto de los equipos. Obtuvo 61 puntos en el torneo y le sacó 11 puntos de ventaja a Talleres de Córdoba, su inmediato perseguidor.

River Plate es un equipo arrollador en la dinámica con la que somete a sus rivales. Cuenta con un plantel formidable, su funcionamiento no se resiente más allá de los cambios de intérpretes y llega con la confianza en alto a esta fase de ida de los octavos.

Enfrente tendrá un equipo de mucho cuidado. El Inter de Porto Alegre finalizó primero en el grupo B, está invicto, ganó 3 y empató los 3 duelos restantes. El defensor Gabiel Mercado, exmillonario, y el delantero ecuatoriano Enner Valencia son dos de sus figuras.

Boca Juniors visita a Nacional de Uruguay

El xeneize hizo una muy buena presentación en la fase de grupos. Terminó primero en su grupo. Ganó 4 de los 6 partidos, empató 1 y perdió el restante. Sus producciones no fueron de un fútbol de alto fuste, pero se vio un equipo bien plantado, con recursos tácticos y de intérpretes, jugando con mucho carácter tal como se pide en este torneo. El equipo de Jorge Almiron finalizó el torneo argentino en la séptima posición: consiguió 44 puntos y quedó a 17 del campeón, River Plate.

El equipo de la Ribera le ha sumado a su plantel jugadores de tremenda jerarquía que lo invitan a engrandecer su sueño. Se destaca Edinson Cavani, goleador rutilante en el fútbol europeo y en la selección uruguaya. Otro futbolista que se sumó es Lucas Janson, volante de calidad, jerarquía y gol.

El delantero uruguayo Edinson Cavani saluda a los aficionados durante su presentación como nuevo jugador de Boca Juniors en el Estadio Alberto J. Armando el 31 de julio de 2023 en Buenos Aires, Argentina. (Foto de Marcelo Endelli/Getty Images)

Enfrente, Boca tendrá a Nacional, equipo sólido y de mucho temple como siempre son los equipos de Uruguay. El equipo oriental finalizó segundo en el grupo B, ganó 3 de los 6 cotejos, empató 2, y solo perdió 1. Es un equipo al que el xeneize deberá tenerle mucho cuidado.

Boca y River se podrían enfrentar en la final de la Libertadores 2023: estos son los escenarios

Racing Club, cara a cara con Atlético Nacional de Colombia

La academia de Avellaneda hizo una buena primera fase. Terminó primero en el grupo A, producto de 4 victorias, 1 empate y 1 derrota. Si bien finalizó por delante de un gigante como el Flamengo (igualó un juego y perdió el otro ante el equipo carioca), hay que mencionar que le tocó enfrentar equipos de menor competitividad como el Aucas (Ecuador) y el Ñublense (Chile).

Lo sustancial en el equipo de Gago es que tiene una idea bien consolidada en su juego. El DT ha logrado ensamblar un buen equipo, con presión alta y juego ofensivo. Le dio además un impulso en el rubro contratación. Juanfer Quinteros, el exRiver Plate, llega proveniente del Junior de Barranquilla. Otro colombiano que se suma es Roger Martínez, quien quedó libre del América de México.

Racing no hizo un buen torneo local. Finalizó en la posición 12 con 36 puntos, a 25 puntos de River Plate.

Enfrente tendrá a Atlético Nacional, que terminó segundo en el grupo H, producto de 3 victorias, un empate y 2 derrotas. Los 10 puntos que consiguió, los sumó en los primeros cuatro partidos. Luego perdió los 2 siguientes juegos.

Con información de Hugo Manu Correa, de CNN en Español.

