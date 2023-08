“No es una conducta normal”: esto dicen Chris Christie, DeSantis y otros rivales republicanos de Trump en 2024 sobre la acusación de Georgia

(CNN) — Los mayores detractores de Donald Trump en la carrera presidencial republicana de 2024 ofrecieron reacciones mixtas este martes…

(CNN) — Los mayores detractores de Donald Trump en la carrera presidencial republicana de 2024 ofrecieron reacciones mixtas este martes a la acusación del expresidente por parte de un jurado investigador de Georgia.

Trump se ha mantenido desafiante ante los nuevos cargos contra él y otras 18 personas derivados de sus esfuerzos por anular su derrota electoral de 2020. Ahora enfrenta cuatro acusaciones separadas al tiempo que aspira a la presidencia como el favorito para la candidatura republicana.

Dos rivales argumentaron que los cargos que enfrenta Trump en el condado de Fulton son similares a los cargos de interferencia electoral presentados por el fiscal especial federal Jack Smith en Washington, y dijeron que el caso federal debería tener prioridad.

Esto es lo que dicen los opositores republicanos de Trump en 2024 sobre la última acusación:

Chris Christie, exgobernador de Nueva Jersey

Christie le dijo a Fox News que está “incómodo” con lo que considera una acusación “innecesaria” de la fiscal de distrito del condado de Fulton, Fani Willis.

“Creo que esta conducta está cubierta esencialmente por la acusación federal”, dijo. “Tendría menos problemas con esto si ella decidiera, ‘está bien, no voy a acusar a Donald Trump aquí, porque Jack Smith lo acusó, esencialmente por esta conducta'”.

Sin embargo, Christie dijo que el enjuiciamiento en el condado de Fulton de los aliados cercanos de Trump, incluido el exsecretario general de la Casa Blanca, Mark Meadows, y el abogado personal Rudy Giuliani, fue “más defendible” porque “no han sido acusados a nivel federal” como Trump.

Christie defendió el momento de la acusación de Willis y dijo que la decisión de Trump de postularse en 2024 “no era una excusa” para que el sistema de justicia dejara de operar.

“Creo que todos estos jueces al final tomarán decisiones basadas en la disponibilidad razonable de todos los testigos y todos los demás”, dijo.

Más tarde, en una entrevista con Jake Tapper de CNN, se le preguntó a Christie si Willis podría haber presentado cargos contra Trump porque no podría cerrar el caso estatal y perdonarse a sí mismo si es elegido presidente nuevamente en 2024, a lo que Christie dijo: “No creo que ese sea el trabajo de la fiscal. El trabajo de la fiscal es ver cómo se administra justicia en este caso”.

Dijo que los votantes republicanos deberían preguntarse: “¿Es alguien en libertad bajo fianza en cuatro jurisdicciones realmente nuestra mejor oportunidad para vencer a Joe Biden?”.

“¿Realmente vamos a seguir actuando como si esto fuera una conducta normal? No lo es”, dijo.

Asa Hutchinson, exgobernador de Arkansas

Hutchinson, quien durante mucho tiempo ha pedido que Trump abandone la contienda debido a su conducta, dijo que la última acusación fortalece aún más su creencia de que el expresidente no debería buscar la nominación republicana de 2024.

Pero al igual que Christie, dijo que cree que Willis podría estar saliendo de su jurisdicción, dados los cargos federales que enfrenta Trump.

“En general, los casos estatales son deferentes a los casos federales que se han presentado, y creo que se puede argumentar que Georgia debería haber sido deferente porque también hay superposición, pero es lo que es”, dijo Hutchinson.

Will Hurd, exrepresentante de Texas

Otro crítico estridente de Trump, Hurd dijo en un comunicado que la última acusación de Trump era “otro ejemplo de cómo el equipaje del expresidente conducirá a la reelección de Joe Biden si Trump es el candidato republicano”.

“Esta es una prueba más de que Trump sabía que había perdido las elecciones de 2020 y estaba listo para hacer cualquier cosa para aferrarse al poder”, dijo Hurd. “Es hora de que dejemos de lidiar con el equipaje del expresidente. El Partido Republicano necesita un líder que no tenga miedo de matones como Trump”.

Vivek Ramaswamy

El empresario tecnológico criticó duramente los cargos que enfrenta Trump en Georgia.

En un foro de NewsNation este lunes por la noche, Ramaswamy dijo que no había leído los detalles de las acusaciones, pero describió las múltiples investigaciones sobre Trump en múltiples jurisdicciones como un esfuerzo por afectar negativamente las posibilidades del expresidente de ganar las elecciones de 2024.

“Estas son persecuciones politizadas a través del enjuiciamiento”, dijo Ramaswamy. “Sería mucho más fácil para mí si Donald Trump no estuviera en esta primaria, pero no es así como quiero ganar esta elección. La forma en que hacemos las elecciones en Estados Unidos de América es que nosotros, la gente, todos ustedes, podemos decidir quién gobierna, no el estado policial federal”.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis

DeSantis, el principal rival en las encuestas de Trump que ha criticado el enjuiciamiento del expresidente, dijo este martes a los reporteros de Nueva Inglaterra que la acusación de Georgia es un ejemplo de la “criminalización de la política”.

“Ahora están haciendo una cantidad desmesurada de recursos para tratar de calzar esta contienda sobre las elecciones de 2020 en un estatuto (de la ley) RICO, que en realidad fue diseñado para poder perseguir el crimen organizado, no necesariamente para perseguir la actividad política”, dijo el gobernador a WMUR en una conferencia de prensa, refiriéndose a un cargo de extorsión presentado contra Trump. “Entonces, creo que es un ejemplo de esta criminalización de la política. No creo que esto sea algo bueno para el país”.

DeSantis dijo más tarde a los periodistas en Nueva Hampshire que cree que Trump actualmente lidera las encuestas en las primarias republicanas de 2024, en parte debido a la forma en que los votantes republicanos han respondido a las acusaciones.

“Claramente, ha habido un cambio en algunas de las encuestas desde que se presentó el caso de Alvin Bragg”, dijo DeSantis en referencia a la acusación presentada por el fiscal de distrito de Manhattan contra Trump en relación con un supuesto pago de dinero secreto a la estrella de cine para adultos Stormy Daniels. “Creo que eso es simplemente irrefutable”.

Tim Scott, senador de Carolina del Sur

Al igual que DeSantis, Scott, en lugar de criticar las acciones de Trump, criticó el enjuiciamiento del expresidente.

“Vemos que el sistema legal se arma contra los opositores políticos”, dijo el senador a periodistas este martes en la Feria Estatal de Iowa. “Eso es antiestadounidense e inaceptable”.

Scott dijo que espera “restaurar la confianza y la integridad” en el sistema legal si llegara a ser presidente.

— Aaron Pellish, Kit Maher, Abby Baggini, David Wright, Eva McKend, Alison Main y Steve Contorno de CNN contribuyeron a este informe.

