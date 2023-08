Multitudes honran al futbolista Jesús López Ortiz, quien murió tras ataque de un cocodrilo en Costa Rica

(CNN) — Multitudes de personas acompañaron el féretro del futbolista Jesús López Ortiz en Guanacaste, noreste de Costa Rica, la…

(CNN) — Multitudes de personas acompañaron el féretro del futbolista Jesús López Ortiz en Guanacaste, noreste de Costa Rica, la semana pasada después de que sufriera el ataque mortal de un cocodrilo.

“Hoy te despedimos ‘Chucho’; hoy cerca de de 1.000 personas te acompañan en representación de todos tus amigos, familiares y de todo el país que estuvo contigo”, publicó el Deportivo Río Cañas, equipo de fútbol en el que jugó López Ortiz, en Facebook.

El futbolista murió poco después de saltar al río Cañas lleno de cocodrilos en Guanacaste el 29 de julio. Saltó desde un puente al agua para refrescarse, dijeron las autoridades.

Su muerte conmocionó a Guanacaste, mientras sus familiares piden que se analice si hay sobrepoblación de estos animales en la zona, algo que el gobierno descarta.

Tragedia en el río Cañas

“‘Ayúdenme, ayúdenme, mi amigo no sale del agua'”, recordó Marcos Chavarría, un residente local de 20 años, que le escuchó gritar a uno de los amigos de López Ortiz mientras pedía ayuda desesperadamente.

Según cuenta Chavarría, él estaba en la casa de su novia cuando escuchó los llamados desesperados. Salió corriendo al encuentro del muchacho que pedía ayuda y explicó que se fue con otros conocidos al puente, donde divisaron una gorra en el agua y burbujas.

Las autoridades explicaron que tuvieron que matar al reptil para recuperar el cuerpo del joven.

No era la primera vez que López se lanzaba al río. Chavarría dice que era común escucharle decir que el río era de él, de tanto que lo conocía.

Al igual que la mayoría en la comunidad, sabía que hay cocodrilos en este y en otros ríos de la zona.

El río Cañas desemboca en el Tempisque, que es uno de los ríos con mayor población de cocodrilos en el país, según el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac).

El comportamiento del animal cambia en esta época de lluvias. Según expertos, durante la estación lluviosa los cocodrilos más grandes desplazan a los más pequeños para definir su territorio de apareamiento. Además, es posible que pasen mucho tiempo bajo el agua, por lo que es difícil notar su presencia.

Desde el Sinac informan que en Costa Rica los cocodrilos podrían estar en cualquier cuerpo de agua ubicado hasta los 600 metros de altitud. Además del Pacífico norte, también se encuentran poblaciones en el Caribe y en el Pacífico central, con un punto muy visitado por turistas nacionales y extranjeros: el puente sobre el río Tárcoles, en la provincia de Puntarenas.

Mauricio Méndez, guardaparques del Sinac, asegura que son animales que normalmente tienen un comportamiento esquivo ante el ser humano.

“Si uno mantiene una actitud prudente, no los alimenta, no interactúa con ellos, no van a interactuar con uno tampoco”, insistió el funcionario.

La despedida a Jesús López Ortiz

En un funeral muy concurrido, la comunidad despidió a López Ortiz, conocido también como “Chucho”, el martes 1 de agosto. Música, rezos y cantos acompañaron el féretro que recorrió las calles del pequeño pueblo.

Su mamá, Giselle Ortiz, dijo a CNN que no deja de agradecer las muestras de apoyo y la ayuda emocional y económica que ha recibido de todo el pueblo.

“No hay palabras, no tengo cómo, solo Dios les va a bendecir y triplicar, no sé qué hubiera hecho sin tanto apoyo”, señaló.

También pidió a las autoridades que se aseguren de que no haya sobrepoblación de cocodrilos en el río, “que lo investiguen, que lo hagan por los jóvenes, por los niños y hasta adultos”.

Ortiz agregó que un primo de López, de 22 años, murió en 2010 al ser atacado por un cocodrilo cuando se bañaba en el mismo río.

Sinac: No hay sobrepoblación

Méndez sostuvo que el Sinac ha realizado estudios que muestran que no hay sobrepoblación de cocodrilos. Agregó que ahora hay más acceso con vehículo a lugares naturales, y por eso muchas personas creen que hay más de estos reptiles. En ese sentido señaló que con charlas en diferentes zonas, buscan que se perciba las poblaciones de cocodrilos como una oportunidad.

“Pueden usarse en ecoturismo para generar empleo, no verlo solo como una amenaza, ya hay localidades que promocionan recorridos en lancha para observar cocodrilos”, enfatizó.

El funcionario aseguró que cuentan con 50 rótulos nuevos para ubicar diferentes puntos de la zona, advirtiendo a los visitantes de la presencia de los cocodrilos y que está prohibido alimentarlos.

