Muere Mark Margolis, actor de ‘Breaking Bad’ y ‘Better Call Saul’, a los 83 años

(CNN) — Mark Margolis, un actor veterano conocido por su interpretación de Héctor Salamanca en “Breaking Bad” y “Better Call Saul”, murió, dijo su hijo, el actor y CEO de Knitting Factory Entertainment, Morgan Margolis, al Hollywood Reporter. Tenía 83 años.

CNN se ha comunicado con los representantes de Margolis para obtener comentarios.

Margolis había recibido una nominación al Emmy por interpretar a Héctor “Tio” Salamanca. Tio, un personaje favorito de los fans, era un exejecutor que se comunicaba usando una campana de latón adherida a su silla de ruedas. Más tarde interpretó a Tio cuando era más joven antes de estar en silla de ruedas.

“¡Era una criatura maravillosa! El hecho de que no tuviera palabras no fue un problema para mí”, dijo Margolis a Time en 2013 sobre el papel. “Estaba encantado de no tener que aprenderme ninguna línea. Quiero decir, tenía que saber lo que estaba pasando, tenía mis señales, pero el hecho de que no tenía que dominar las líneas fue genial. Tenía que volar a Nuevo México y no preocuparme por memorizar nada”.

Margolis también apareció en “Scarface”, “Ace Ventura: Pet Detective” y “Oz”. Trabajó a menudo con el director Darren Aronofsky y apareció en seis de sus películas.

Estudió con la legendaria maestra de actuación Stella Adler en The Actors Studio en Nueva York.

Aunque tenía más de 100 créditos en cine y televisión, Margolis sorprendió por el poder de permanencia de la interpretación de Tio.

“¡No puedo recorrer una calle 50 pies sin tomarme una foto o firmar un autógrafo! Se suponía que solo estaría en un episodio”, dijo en la misma entrevista de 2013. “Después de la segunda temporada, no conocía a nadie que conociera el programa, pero después de la tercera temporada, simplemente explotó”.

Mejor conocido por sus representaciones como villanos, Margolis en realidad fue descrito como humorístico y autocrítico.

“Hay tres tipos al día que me detienen y lo único que me conocen es ‘Scarface’. Siempre digo: ‘Dios mío, estás hablando de algo de hace 30 años'”, dijo Margolis a Vulture en 2016. “Soy un cascarrabias y me meto en estas cosas con la gente. Debería callarme. Te hace sentir como si te hubieran retirado por alguna razón. No debería dolerme, pero estoy un poco desquiciado. Inseguro es probablemente la palabra”.

Margolis bromeó sobre ser conocido por sus habilidades para tocar el timbre de “Breaking Bad” cuando lo contrataron para un comercial de una aplicación de Apple Watch.

“No hago muchos comerciales. No sabía por qué alguien me quería, y es porque la cosa se llama Dingbel y suena como una campana”, recordó Margolis a Vulture. “Le digo a la gente que soy el segundo campanero más famoso después de Quasimodo. Somos Quasimodo y yo”.

A Margolis le sobreviven su esposa, Jacqueline, su hijo y varios nietos.

