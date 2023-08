Miley Cyrus habla de su intenso horario de trabajo cuando era adolescente

(CNN) –– Miley Cyrus compartió cómo era su horario de trabajo durante la adolescencia. En el video más reciente de…

(CNN) –– Miley Cyrus compartió cómo era su horario de trabajo durante la adolescencia.

En el video más reciente de su serie en TikTok “Used to Be Young”, Cyrus leyó un itinerario de cuando tenía alrededor de 12 o 13 años y protagonizaba “Hannah Montana”.

Cyrus dijo que se despertaba a las 5:30 a.m. para peinarse y maquillarse, y luego comenzaba un largo día con citas de prensa, sesiones de fotos, reuniones y también la escuela. Frecuentemente debía trabajar los fines de semana y luego tenía un día para descansar antes de volver a grabar “Hannah Montana”, agregó la cantante.

“Sufro de muchas cosas, pero la pereza no es una de ellas”, dijo Cyrus. “Creo que esta chica merece unas vacaciones de verano sin fin”.

Cyrus es quien toma las decisiones ahora y ha decidido que no realizará una gira para “Endless Summer Vacation” (que traduce “Vacaciones de verano sin fin”), el álbum que lanzó en marzo.

La artista explicó su decisión en Instagram en mayo pasado.

“Hacer espectáculos para ustedes ha sido una de las mejores épocas de mi vida y continuaremos este viaje juntos como lo hemos hecho durante las últimas dos décadas”, dijo sobre su decisión de no realizar una gira. “Esto no tiene nada que ver con la falta de aprecio por los fans y todo está relacionado con que simplemente no quiero prepararme en un camerino, lo cual es la realidad de la vida en la gira. No es lo mejor para mí en este momento, y si has seguido mi carrera sabes que siempre cambio y la forma en que me siento al respecto también podría cambiar. Los amo por siempre.”

