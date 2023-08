México comienza un nuevo ciclo escolar en medio de la polémica por libros de texto gratuitos

(CNN Español) — En medio de la polémica desatada por los nuevos libros de texto gratuitos federales, más de 24…

(CNN Español) — En medio de la polémica desatada por los nuevos libros de texto gratuitos federales, más de 24 millones de estudiantes de educación básica en México iniciaron este lunes el ciclo escolar 2023-2024, informó en un comunicado la Secretaría de Educación Pública (SEP).

La dependencia detalló que la distribución fue suspendida en los estados de Chihuahua y Coahuila por controversias constitucionales, mientras que en otras entidades su entrega se ha detenido temporalmente debido a recursos legales.

La SEP también informó que unos 95,6 millones de ejemplares de las nuevas publicaciones educativas se han distribuido para su entregar en los salones de clase desde el primer día, a excepción de Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro y Yucatán.

“Quiero informarles a ustedes que donde no se han podido repartir los libros es en el estado de Chihuahua y Coahuila porque tanto la gobernadora (María Eugenia) Campos como (Miguel) Riquelme han establecido una controversia constitucional y el ministro Luis María Aguilar ha determinado que los libros no se repartan. Por eso, los alumnos y alumnas de educación básica de esos estados no los tienen”, dijo la secretaria de Educación Pública, Leticia Ramírez Amaya, durante la conferencia presidencial de este lunes.

Suprema Corte de México suspende la distribución de los libros de texto gratuitos en dos estados

A la controversia presentada por los gobernadores de Chihuahua y Coahuila, se sumaron las acciones del ministro de la Suprema Corte de Justicia Luis María Aguilar, quien resolvió que los materiales educativos no se repartan en esas dos entidades.

En el caso del estado de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que la suspensión de los libros de texto gratuitos solo se aplicará para 20 estudiantes.

“Hay dos criterios, parece que el amparo solo obliga a la autoridad a no entregar los libros a 20 estudiantes y hay la interpretación de que no solo a los 20, sino a todos los estudiantes del estado de México”, dijo el mandatario mexicano.

CNN ha solicitado la postura al gobierno del estado de México, sin respuesta hasta el momento.

La Unión de Padres de Familia dijo a CNN este lunes que un juez federal concedió a la organización una suspensión de los libros de forma “individual colectiva” y un amparo nacional.

“La suspensión definitiva, del 25 de mayo pasado y que está firme, impedía la impresión y distribución (de los libros) a nivel nacional”, dijo el encargado del despacho de la presidencia de la Unión de Padres de Familia, Israel Sánchez.

La oposición, la Iglesia católica y sectores académicos sostienen que los materiales conllevan “adoctrinamiento ideológico”, y argumentan que detrás de los nuevos libros de texto gratuitos se erige un nuevo modelo educativo llamado “La Nueva Escuela Mexicana”, señalando que representan un retroceso en la calidad de la formación.

Presidente de México denuncia una campaña difamatoria “sin sustento” contra libros de texto gratuitos

Algo que el presidente López Obrador ha rechazado reiteradamente y ha señalado a la oposición de crear una campaña de “desprestigio” y “sin sustento” contra el nuevo modelo educativo impulsado por su gobierno.

“Se hace de ellos (de los libros de texto gratuitos) instrumentos de adoctrinamiento y de propaganda política. Lo primero que quiero establecer es que este no es un aparato de propaganda política de izquierdas contra conservadores o liberales, como el presidente argumenta desde su conferencia cada mañana. Esto tiene que ver con niñas y niños, y la Ley de Derechos de Niñas y Niños establece que niñas y niños tienen derechos a una educación de calidad”, dijo a CNN Josefina Vázquez Mota, exsecretaria de Educación Pública y presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia del Senado.

CNN está revisando los libros y ha encontrado referencias a posturas políticas de conservadores y liberales.

Expertos consultados por CNN han dicho que el impacto en los niños de educación básica que no reciban libros adecuados podría ser alto.

Sin embargo, esos mismos especialistas piden a las madres y padres confiar en la labor que hagan los maestros en el aula, “independientemente de los errores, de las complicaciones, de las transformaciones de asignatura proyecto”.

