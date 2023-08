Mega Millions: el sorteo de US$ 1.550 millones de este martes podría traer el premio mayor más grande en la historia de la lotería

(CNN) — El sorteo de Mega Millions de este martes por la noche ofrece un premio mayor de aproximadamente US$…

Listen now to WTOP News

(CNN) — El sorteo de Mega Millions de este martes por la noche ofrece un premio mayor de aproximadamente US$ 1.550 millones, que sería el premio mayor más grande que la lotería haya otorgado, según los funcionarios de la lotería.

El gran premio está en juego a las 11 p.m. hora del este de EE.UU. este martes después de que ningún boleto coincidiera con los seis números sorteados el viernes por la noche, dijo Mega Millions.

Si un boleto ganara, el poseedor podría optar por repartir el monto total en pagos anuales durante 29 años, o recibir un pago global estimado en alrededor de US$ 757 millones, ambos antes de impuestos, según Mega Millions.

Un premio mayor de US$ 1.550 millones superaría el récord actual de Mega Millions de US$ 1.537 millones ganados en Carolina del Sur en 2018, dijo.

Aunque el premio mayor de Mega Millions no ha sido reclamado desde que se ganó el último en Nueva York el 18 de abril, más de 36 millones de boletos ganadores calificaron para premios más bajos en ese tiempo, que van desde un par de dólares hasta US$ 5 millones, dijo la lotería. Eso incluye 62 premios de US$ 1 millón o más.

El premio mayor de Mega Millions: ¿qué probabilidad hay de ganar la lotería?

¿Qué pasa si el ganador no reclama el premio de Mega Millions? 0:59

“Este año comenzó con seis ganadores del premio mayor en menos de cuatro meses, un número mucho más típico de un año completo e indicativo de la naturaleza verdaderamente aleatoria de los sorteos de lotería”, dijo la lotería.

Eso incluye US$ 1.348 millones ganados en Maine el 13 de enero; US$ 20 millones en Nueva York el 17 de enero; US$ 33 millones y US$ 31 millones en Massachusetts el 24 y 31 de enero, respectivamente; y US$ 483 millones y US$ 20 millones en Nueva York el 14 y 18 de abril, respectivamente, según la lotería.

Mega Millions dijo que es el único juego de lotería que ha otorgado cuatro premios mayores de más de US$ 1.000 millones.

El récord de todos los tiempos para el premio mayor de lotería más grande fue un premio Powerball de US$ 2.040 millones ganado el año pasado en California.

The-CNN-Wire

™ & © 2023 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.

This content was republished with permission from CNN.