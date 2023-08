Luis Rubiales anuncia que no dimitirá tras la polémica por el beso no consensuado a la futbolista Jennifer Hermoso: “Voy a luchar hasta el final”

(CNN Español) — El presidente la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, se defendió este viernes en medio…

(CNN Español) — El presidente la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, se defendió este viernes en medio de la polémica por el beso no consensuado a la futbolista Jennifer Hermoso y aseguró que no dimitirá a su cargo. “Voy a luchar hasta el final”, dijo.

Durante una asamblea extraordinaria convocada por la RFEF, Rubiales dijo que “pedía perdón sin paliativos” pero que no merecía lo que calificó como una “cacería” en su contra y apuntó contra lo que calificó como “falso feminismo”.

“Fue un beso espontáno, mutuo, eufórico y consentido, que esta es la clave de todas las críticas, de todo el proceso que se ha montado en este país. Fue consentido”, dijo durante el discurso.

“Quien vea el video (del momento del beso) entenderá que ante 80.000 personas en el momento, ante millones de personas de manera televisada, ante toda la gente que había ahí, entre ellas mis hijas, el deseo que podía tener en ese beso era exactamente el mismo que podía tener dándole un beso a una de mis hijas. No hay deseo y no hay posición de dominio. Toda la gente lo entiende, aunque se esté vendiendo otra cosa en muchos de los medios, tanto los que están rindiendo pleitesía al señor (Javier) Tebas como a los que le están rindiendo pleitesía al falso feminismo, que es una gran lacra en este país”, afirmó el dirigente en medio de varios aplausos de los asambleístas.

Tras otras afirmaciones, que incluyeron respuestas a funcionarios del Gobierno español como Yolanda Díaz e Irene Montero, dejó en claro que no piensa dejar su cargo, pese a lo se preveía.

“Tengo que pedir disculpas por el proceso en que se ha producido el beso. ¿Pero creen que es para la cacería que estoy sufriendo, como para que pidan mi dimisión? Les voy a decir algo: ¡no voy a dimitir! ¡No voy a dimitir! ¡No voy dimitir!

El encendido discurso de Rubiales

Rubiales comenzó su alocución frente a los representantes de los clubes diciendo que la asamblea el ámbito en el que debía dar “todas las explicaciones”. Además, afirmó que recibió muchos mensajes de apoyo: “Hay mucha gente que, aunque silenciada, me está apoyando. Diría que más que en contra”.

Rubiales primero pidió disculpas por un gesto obsceno que hizo en el palco durante el partido entre España e Inglaterra, en el que un video captó el momento en que se toma sus genitales, justo a metros de la reina Letizia.

En cuanto al beso a Hermoso, fue contundente al afirmar que fue “consentido”.

“Fue un beso espontáneo, mutuo, eufórico y consentido, que esta es la clave de todas las críticas, de todo el proceso que se ha montado en este país. Fue consentido. Esta jugadora falló un penalti. Tengo una gran relación con todas las jugadoras, hemos sido una familia durante más de un más. Tuvimos momento cariñosísimos durante la concentración”, dijo.

Asimismo, detalló cómo fue el momento en que le dio el beso a la futbolista.

“Ella fue la que me subió en brazos, me acercó a su cuerpo. Nos abrazamos y le dije ‘olvídate del penalti, sin ti no hubiéramos ganado el Mundial’. Ella me dijo ‘eres un crack’, y yo le dije ‘¿un piquito? .Y me dijo ‘vale’. Y se fue riéndose. Esa es la secuencia de todo. Que todo el mundo entendió., y ella dijo que era una anécdota y demás”.

Rubiales dijo también que “no se está intentando hacer justicia” con los reclamos para que deje su cargo, sino que “se está intentando un asesinato social”. “Se me está intentando matar. Como español, tenemos que hacer una reflexión de hacia dónde vamos”, afirmó.

Las voces contra Rubiales

Rubiales enfrentó presión de varios frentes, desde las jugadoras de la propia selección pasando por la Liga Profesional de fútbol femenino de España, el Consejo Superior de Deportes (CSD) del Gobierno español, el sindicato que representa a las futbolistas de Español —FUTPRO—, líderes políticos, estrellas del fútbol femenino y más recientemente desde la FIFA, cuya Comisión Disciplinaria le abrió un proceso este jueves.

La indignación en torno a Rubiales se desató a raíz de un video en el que se lo ve abrazando a Hermoso, poniéndole ambas manos en la cabeza antes de besarla. Después le da unas palmaditas en la espalda mientras ella se aleja. Todo, durante la ceremonia de premiación luego del triunfo de España en la final del Mundial Femenino ante Inglaterra este domingo.

Si bien Rubiales pidió disculpas y admitió que “cometió un error” al besar a Hermoso, muchas voces rechazaron lo ocurrido y pidieron su salida de la RFEF.

La jugadora Jenni Hermoso se expresó a través de un comunicado simple: “Mi sindicato FUTPRO, en coordinación con mi agencia TMJ se están encargando de defender mis intereses y ser los interlocutores sobre este asunto”, escribió la futbolista en la nota de prensa del sindicato.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, dijo esta semana que las disculpas de Rubiales eran “insuficientes”.

“Creo incluso que no son adecuadas y que, por tanto, el señor Rubiales tiene que seguir dando pasos para aclarar lo que todos vimos”, dijo Sánchez esta semana, de cuyas palabras hicieron eco varios políticos españoles que pedían su renuncia.

“Sus excusas no sirven absolutamente para nada”, dijo Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno español en funciones y líder del partido Sumar.

“Lo que vimos en esa final en este sentido fue vergonzoso”, agregó Cuca Gamarra, portavoz parlamentaria y secretaria general del Partido Popular.

Después a lo largo de la semana vendrían las reacciones desde el fútbol femenino. La Liga Profesional de Fútbol Femenino —Liga F— presentó una denuncia ante el presidente del Consejo Superior de Deportes contra Rubiales pidiendo la inhabilitación de Rubiales.

“Una de las mayores gestas de la historia del deporte español se vio ensuciada por el bochornoso comportamiento del máximo representante del fútbol español que, una vez más, y guiado por su continuo y habitual afán de protagonismo, demostró no estar a la altura del cargo que ostenta”, dice el comunicado.

Y agregó que “no se trata únicamente del beso” que le dio Rubiales a Hermoso, sino en una actitud “muy alejada” de los valores de la sociedad.

La Asociación de Futbolistas Profesionales de España (FUTPRO), el sindicato que representa a las futbolistas españolas, dijo que actos como estos no deberían quedar impunes, que deben ser sancionados y que se debe tomar medidas pertinentes para proteger a las futbolistas.

Entre tanto, el Consejo Superior de Deportes (CSD) del Gobierno español anunció que si la RFEF no tomaba medidas contra Rubiales, ellos sí lo harían.

Y en medio de más críticas que se sumaban con el pasar de los días, Amnistía Internacional se pronunció diciendo que lo que ocurrió con Hermoso es “una forma de violencia sexual, que como cualquier otra, no debe ser justificada en ningún contexto”.

