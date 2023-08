Lizzo está “dolida” por la demanda en su contra presentada por sus exbailarines

(CNN) — Lizzo habló este jueves sobre una demanda en su contra presentada por tres de sus exbailarines. La denuncia,…

(CNN) — Lizzo habló este jueves sobre una demanda en su contra presentada por tres de sus exbailarines.

La denuncia, presentada este martes en el Tribunal Superior de Los Ángeles y obtenida por CNN a través de un abogado de los demandantes, alega que las tres mujeres fueron sometidas a un ambiente de trabajo hostil y acoso mientras trabajaban para la cantante ganadora del Grammy.

La demanda también nombra a la productora de Lizzo, Big Grrrl Big Touring, Inc. (BGBT), y a una persona descrita como “capitán del elenco de baile” como demandados.

Este jueves, Lizzo respondió públicamente a la denuncia por primera vez en un comunicado en sus redes sociales verificadas.

“Estos últimos días han sido desgarradoramente difíciles y abrumadoramente decepcionantes”, dice su declaración. “Mi ética de trabajo, moral y respeto han sido cuestionados. Por lo general, elijo no responder a las acusaciones falsas, pero son tan increíbles como suenan y demasiado escandalosas para no abordarlas”.

Entre las afirmaciones descritas en la demanda, una de las tres denunciantes dijo que la cantante la animó a “tocar por turnos a los artistas desnudos” mientras estaba en un club en el Barrio Rojo de Ámsterdam durante una gira en febrero.

Otra demandante afirma que se sintió presionada a “explicar su aumento de peso y revelar detalles personales íntimos sobre su vida para mantener su trabajo” después de que la cantante cuestionara su compromiso con el equipo de baile.

“Estas historias sensacionalistas provienen de exempleados que ya admitieron públicamente que les dijeron que su comportamiento en la gira fue inapropiado y poco profesional”, escribió Lizzo en su respuesta.

“Como artista, siempre me ha apasionado mucho lo que hago. Me tomo mi música y mis actuaciones en serio porque al final del día solo quiero sacar el mejor arte que me represente a mí y a mis seguidores. Con la pasión viene el esfuerzo, el trabajo y los altos estándares”, escribió.

“A veces tengo que tomar decisiones difíciles, pero nunca es mi intención hacer que nadie se sienta incómodo, o que no sea valorado como una parte importante del equipo”, escribió, y agregó que no está “aquí para que me vean como víctima, pero también sé que no soy la villana como la gente de los medios me ha presentado estos últimos días”.

“No hay nada que me tome más en serio que el respeto que merecemos como mujeres en el mundo. Sé lo que se siente cuando te avergüenzan por tu cuerpo todos los días, y nunca criticaría ni despediría a un empleado por su peso”, continuó Lizzo.

“Estoy dolida, pero no dejaré que el buen trabajo que he hecho en el mundo se vea opacado por esto. Quiero agradecer a todos los que se han acercado y apoyado para levantarme durante este momento difícil”, añadió.

Las tres exbailarinas, Crystal Williams, Arianna Davis y Noelle Rodriguez, aparecieron este jueves en “CNN This Morning” con su abogado y respondieron a la declaración de Lizzo.

“Quiero decir que leer [la declaración de Lizzo] solo aumentó mi decepción con respecto a la situación, solo porque los hechos son los hechos, lo que experimentamos y lo que presenciamos es absolutamente lo que sucedió”, dijo Williams. “No hay nada sensacionalista al respecto. Así que todo lo que puedo esperar es que la gente se centre más en los hechos que en el juicio de la opinión pública”.

Davis estuvo de acuerdo.

“Personalmente, ver la respuesta de Lizzo fue muy desalentador porque ella estaba allí”, dijo Davis. “Ella estaba allí y ver su mejor golpe, escribir en un papel que desacreditas todo lo que estamos diciendo es increíblemente frustrante”.

