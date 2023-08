Las escuelas están enseñando ChatGPT, para que los estudiantes no se queden atrás

(CNN) — Cuando el administrador de la universidad, Lance Eaton, creó una hoja de cálculo funcional sobre las políticas de…

(CNN) — Cuando el administrador de la universidad, Lance Eaton, creó una hoja de cálculo funcional sobre las políticas de Inteligencia Artificial generativa adoptadas por las universidades la primavera pasada, estaba llena en su mayoría de entradas sobre cómo prohibir herramientas como ChatGPT.

Pero ahora la lista, que es actualizada por educadores de universidades pequeñas y grandes de EE.UU. e internacionales, es considerablemente diferente: las escuelas alientan e incluso enseñan a los estudiantes cómo usar mejor estas herramientas.

“Anteriormente, vimos una reacción instintiva a la IA al prohibirla en el semestre de primavera, pero ahora se habla de por qué tiene sentido que los estudiantes la usen”, le dijo a CNN Eaton, quien es administrador de College Unbound, con sede en Rhode Island.

Dijo que su creciente lista continúa siendo discutida y compartida en grupos populares de Facebook enfocados en IA, como Higher Ed Discussions of Writing and AI, y el grupo de Google AI in Education.

“Realmente ayudó a los educadores a ver cómo otros se están adaptando y enmarcando la IA en el aula”, dijo Eaton. “La Inteligencia Artificial todavía se sentirá incómoda, pero ahora pueden entrar y ver cómo lo aborda una universidad o una variedad de cursos diferentes, desde codificación hasta sociología”.

Con más expertos esperando la aplicación continua de la inteligencia artificial, los profesores ahora temen que ignorarla o desalentar su uso sea perjudicial para los estudiantes y deje a muchos atrás cuando ingresen a la fuerza laboral.

Desde que estuvo disponible a finales de noviembre, ChatGPT se ha utilizado para generar ensayos, historias y letras de canciones originales en respuesta a las indicaciones de los usuarios. Ha redactado resúmenes de trabajos de investigación que engañaron a algunos científicos y aprobó exámenes en prestigiosas universidades. La tecnología y herramientas similares, como Bard de Google, están entrenadas en grandes cantidades de datos en línea para generar respuestas a las solicitudes de los usuarios. Si bien ganaron terreno entre los usuarios, las herramientas también generaron algunas preocupaciones sobre las inexactitudes, las trampas, la difusión de información errónea y la posibilidad de perpetuar los sesgos.

Los estudiantes ya están usando IA

Según un estudio realizado por el grupo de investigación de educación superior Intelligent.com, alrededor del 30% de los estudiantes universitarios en EE.UU. usaron ChatGPT para el trabajo escolar el año académico pasado y se usó más en las clases de inglés.

Jules White, profesor asociado de ciencias de la computación en la Universidad de Vanderbilt, cree que los profesores deberían ser explícitos en los primeros días de clases sobre la postura del curso sobre el uso de la IA y que debería incluirse en el plan de estudios.

“No se puede ignorar”, dijo. “Creo que es increíblemente importante que los estudiantes, profesores y exalumnos se conviertan en expertos en IA porque será tan transformadora en todas las industrias en demanda, por lo que brindamos la capacitación adecuada”.

Vanderbilt se encuentra entre los primeros líderes que adoptaron una postura firme en apoyo de la IA generativa al ofrecer capacitación y talleres en toda la universidad para profesores y estudiantes. Más de 90.000 estudiantes tomaron un curso en línea de 18 horas de tres semanas impartido por White este verano, y su artículo sobre las mejores prácticas de “ingeniería rápida” se cita habitualmente entre los académicos.

“El mayor desafío es cómo se enmarcan las instrucciones o ‘indicaciones’”, dijo. “Tiene un impacto profundo en la calidad de la respuesta y pedir lo mismo de varias maneras puede obtener resultados dramáticamente diferentes. Queremos asegurarnos de que nuestra comunidad sepa cómo aprovechar esto de manera efectiva”.

Los trabajos de ingeniería que crean indicaciones para modelos de IA, que generalmente requieren experiencia básica en programación, pueden pagar hasta US$ 300.000.

Aunque White dijo que todavía existen preocupaciones sobre las trampas, cree que los estudiantes que quieren plagiar aún pueden buscar otros métodos como Wikipedia o búsquedas en Google. En cambio, a los estudiantes se les debe enseñar que “si lo usan de otras maneras, tendrán mucho más éxito”.

El cambio hacia la IA en el aula

Diane Gayeski, profesora de comunicaciones en Ithaca College, dijo que planea incorporar ChatGPT y otras herramientas en su plan de estudios de otoño, similar a su enfoque en la primavera. Anteriormente pidió a los estudiantes que colaboraran con la herramienta para formular preguntas de entrevistas para las tareas, escribir publicaciones en las redes sociales y criticar el resultado en función de las indicaciones dadas.

Diane Gayeski, profesora de comunicaciones en Ithaca College, está integrando ChatGPT en las tareas de sus alumnos. (Crédito: cortesía de Diane Gayeski)

“Mi trabajo es preparar a los estudiantes para los administradores de relaciones públicas, comunicaciones y redes sociales, y las personas en estos campos ya están utilizando herramientas de inteligencia artificial como parte de su trabajo diario para ser más eficientes”, dijo. “Necesito asegurarme de que entiendan cómo funcionan, pero quiero que mencionen cuándo se usa ChatGPT”.

Gayeski agregó que mientras haya transparencia, no debería avergonzarse de adoptar la tecnología.

Algunas escuelas están contratando expertos externos para enseñar tanto a profesores como a estudiantes sobre cómo usar las herramientas de IA. Tyler Tarver, exdirector de escuela secundaria que ahora enseña a los educadores sobre estrategias de herramientas tecnológicas, dijo que ha dado más de 50 charlas en escuelas y conferencias en Texas, Arkansas e Illinois en los últimos meses. También ofrece una capacitación en línea de tres horas para educadores.

“Los maestros deben aprender a usarlo porque incluso si nunca lo usan, sus alumnos lo harán”, dijo Tarver.

Tarver dijo que enseña a los estudiantes, por ejemplo, cómo se pueden usar las herramientas para detectar errores gramaticales y cómo los maestros pueden usarla para ayudar con la calificación. “Puede reducir el sesgo de los maestros”, dijo Tarver.

Él argumenta que los maestros podrían calificar a los estudiantes de cierta manera, incluso si han mejorado con el tiempo. Al ejecutar una tarea a través de ChatGPT y pedirle que califique la estructura de la oración en una escala del uno al 10, la respuesta podría “servir como un segundo par de ojos para asegurarse de que no se pierdan nada”, dijo Tarver.

“Esa no debería ser la calificación final, los maestros tampoco deberían usarla para hacer trampa o tomar atajos, pero puede ayudar a informar la calificación”, dijo. “La conclusión es que esto es como cuando se inventó el automóvil. No querrás ser la última persona en el caballo y el buggy”.

