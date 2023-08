Las 5 cosas que debes saber este 7 de agosto: así le ha ido a Petro en su primer año

Messi conduce al Inter Miami a los cuartos de final de la Leagues Cup. Las políticas de DeSantis ya tienen…

Messi conduce al Inter Miami a los cuartos de final de la Leagues Cup. Las políticas de DeSantis ya tienen un costo económico en Florida. El oso malayo alcanza la fama ¿pero es eso algo bueno? Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

1. Así le ha ido a Petro en su primer año

Este 7 de agosto el presidente Gustavo Petro cumple un año al frente del Gobierno de Colombia. ¿Cuál es el balance de la gestión del primer mandatario de izquierda en ese país? ¿Qué piensan los colombianos? Fernando Ramos nos muestra desde Bogotá una radiografía de los escándalos, avances y tropiezos del mandatario, y en qué están las principales promesas de cambio con las que fue elegido.

¿Cómo puede el caso de Nicolás Petro afectar la presidencia de su padre?

2. Messi marca dos goles y el Inter Miami avanza a cuartos de final

Lionel Messi anotó dos veces en el partido en el que Inter Miami avanzó a los cuartos de final de la Leagues Cup y en el que fue necesario ir a una tanda de penales tras concluir el partido 4-4 ante el FC Dallas este domingo por la noche en Frisco, Texas.

3. Misiles impactan puentes entre Crimea y la Ucrania ocupada

Las explosiones registradas en dos puentes hacia Crimea fueron causadas por misiles de largo alcance Storm Shadow suministrados a Ucrania por el Reino Unido, según Vladimir Saldo, jefe en funciones de la región de Jersón nombrado por Rusia. Saldo dijo que los dos puentes eran utilizados por el tráfico civil y no militar, y que la rotura de un gasoducto que discurre junto al puente cortó el suministro a 20.000 residentes de la ciudad de Henichesk, en Jersón.

¿Por qué es tan importante el puente de Crimea bombardeado? 2:11

4. Políticas “hostiles” de DeSantis le quitan a Florida millones de dólares

Los nuevos proyectos de ley que ha promulgado el gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, han desatado la controversia en el estado, generando protestas, demandas y advertencias de viaje que señalan que el estado es “abiertamente hostil” hacia las personas negras, inmigrantes, mujeres y miembros de la comunidad LGBTQ+. Las consecuencias ya empezaron a extenderse a una arteria económica clave para un estado libre de impuestos sobre la renta, que depende en gran medida de los impuestos al turismo: el negocio de las convenciones de Florida.

5. Trump afirma que no tendrá un juicio justo en la ciudad de Washington

El expresidente Donald Trump, que enfrenta a cargos en la ciudad de Washington por supuestamente conspirar para anular los resultados de las elecciones de 2020, afirmó este domingo que no tendrá un juicio justo en la capital del país, mientras continúa arremetiendo contra su más reciente acusación. “No hay forma de que pueda tener un juicio justo, o incluso algo cercano a eso, en la ciudad de Washington. Hay muchas razones para esto, pero una de ellas es que estoy pidiendo el poder federal para esta vergüenza asquerosa y plagada de crímenes para nuestra nación”, dijo Trump en una publicación de Truth Social.

Pence asegura que “cumplirá la ley” si lo llaman a testificar en el juicio contra Trump

A la hora del café

La aerolínea le dijo que su maleta se había perdido, pero su rastreador decía lo contrario. Así que tomó un avión para recuperarla

Sandra Shuster, de Denver, tomó cartas en el asunto cuando su maleta perdida apareció en el aeropuerto de Chicago O’Hare, pero su aerolínea, United, no hizo nada al respecto. Así fue la hazaña para recuperar el equipaje.

“Barbie” hace historia al alcanzar los US$ 1.000 millones en taquilla

Apenas tres semanas después de su estreno, la superproducción de la guionista y directora Greta Gerwig logró la asombrosa cifra de US$ 1.030 millones en la taquilla a nivel mundial, según cálculos oficiales de Warner Bros.

La selección de fútbol femenino de Colombia quiere hacer historia en la Copa del Mundo

La selección de fútbol femenino de Colombia se enfrentará a Jamaica por los octavos de final en la Copa Mundial Femenina 2023. El conjunto cafetero quiere alcanzar su mejor participación en esta clase de competencias.

Conoce, pero no toques, el gusano invasivo tóxico que, según los expertos, se ha estado ocultando a simple vista

Son largos y delgados. Tienen cabeza de boomerang y están cubiertos de moco tóxico. Y se han estado escondiendo a simple vista en EE.UU. durante mucho tiempo.

El oso más pequeño del mundo finalmente se vuelve famoso. ¿Pero es eso algo bueno?

El oso malayo, el más pequeño del mundo, finalmente está teniendo su momento de fama, gracias a un video viral que desató una teoría de conspiración en las redes sociales chinas.

La cifra del día

US$ 1.550 millones

El gran premio estimado de US$ 1.550 millones (alrededor de US$ 757,2 millones si se elige la opción de suma global en efectivo) podría ser potencialmente el premio mayor más grande en la historia de Mega Millions durante el próximo sorteo este martes por la noche a las 11 p.m. ET.

La cita del día

“No tengo planes de testificar, pero, siempre cumpliremos con la ley”

Mike Pence, exvicepresidente de Estados Unidos, dijo que cumplirá la ley si debe testificar en el juicio contra el expresidente Donald Trump por el caso de las elecciones de 2020.

Y para terminar…

Corales se desintegran por causa de altas temperaturas océanicas en Florida

Corales se desintegran por causa de altas temperaturas oceánicas en Florida 1:43

Expertos advierten sobre la desintegración de los corales por las temperaturas inusualmente altas del océano en los cayos de la Florida, según el Instituto de Investigación de Pesca y Vida Silvestre de ese estado.

