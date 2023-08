La película “Barbie” se encamina a ser la más taquillera del año en EE.UU.

(CNN) — “Barbie” ha batido numerosos récords desde su estreno el 21 de julio y el éxito de taquilla del…

Listen now to WTOP News

(CNN) — “Barbie” ha batido numerosos récords desde su estreno el 21 de julio y el éxito de taquilla del verano está cerca de romper otro.

Detrás de “The Super Mario Bros. Movie” por un estimado de US$ 48 millones, “Barbie”, de la escritora y directora Greta Gerwig, parece destinada a ganar el primer lugar como la película más taquillera de 2023 en Estados Unidos.

“Barbie” recaudó US$ 155 millones a nivel nacional en su primer fin de semana y la semana pasada se unió al club de los US$ 1.000 millones en ventas globales de taquilla, una hazaña que solo lograron unas 50 películas en la historia, ajustada por inflación, le dijo a CNN Paul Dergarabedian, analista senior de medios de Comscore. Si bien la “fiebre rosa” se ha desacelerado en la última semana, se estima que “Barbie” ganó US$ 33,7 millones este fin de semana para mantener su fortaleza en los cines.

Se estima que la comedia sobre la muñeca icónica alcanzó los US$ 525 millones a nivel nacional y casi US$ 1.200 millones en todo el mundo. “Barbie” recaudó US$ 10 millones solo el viernes, ganando un promedio de más de US$ 11,3 millones por día del 5 al 11 de agosto. “Barbie” superó la marca nacional de US$ 500 millones a mediados de su tercera semana, mientras que “The Super Mario Bros. Movie” necesitó más de cinco semanas para alcanzar el hito.

El lanzamiento combinado de “Barbie” y “Oppenheimer”, apodado “Barbenheimer”, se convirtió en una sensación de la cultura pop y podría revivir una industria cinematográfica en apuros. Juntos, “Barbenheimer” fue el cuarto fin de semana de la industria con mayor recaudación de todos los tiempos en Norteamérica, con un total de US$ 302 millones. La mayoría de las películas más taquilleras suelen incluir elaboradas escenas de acción y efectos especiales, a diferencia de “Barbenheimer”.

“He estado en este juego durante 30 años y el fenómeno de ‘Barbie’ y ‘Barbenheimer’ es tan sin precedentes como impredecible”, afirmó Dergarabedian.

Agregó que la campaña de marketing de la película fue el primer indicio de que “Barbie” sería un éxito de taquilla.

“La campaña de marketing de ‘Barbie’ puso en marcha una cadena de eventos que llevó a que la palabra ‘Barbenheimer’ se agregara al léxico popular en virtud de su fecha de lanzamiento compartida con ‘Oppenheimer’, y fue entonces cuando todos supimos que algo especial y único iba a crear un resultado mucho mayor de lo esperado para la película, no solo para el primer fin de semana, sino también para su presentación mundial en los cines”, dijo Dergarabedian.

En una entrevista con Collider el mes pasado, Margot Robbie, quien produjo la película además de interpretar al personaje principal, compartió una premonición que tuvo en una reunión de luz verde con los estudios.

“Creo que les dije que ganarían mil millones de dólares, lo cual, tal vez estaba sobrevendiendo, ¡pero teníamos una película que hacer!”, afirmó.

“Barbie” es distribuida por Warner Bros., propiedad de la empresa matriz de CNN, Warner Bros. Discovery.

Eva Rothenberg de CNN contribuyó a este informe.

The-CNN-Wire

™ & © 2023 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.

This content was republished with permission from CNN.