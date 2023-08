Jenni Hermoso negó que el beso con Rubiales haya sido consentido: “No tolero que se ponga en duda mi palabra”

(CNN Español) — Después de que el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, diera un…

(CNN Español) — Después de que el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, diera un encendido discurso este viernes en el que anunció que no dimitiría a su cargo y que lucharía “hasta el final”, Jennifer Hermoso desmintió que el beso de la polémica fue consentido.

“Quiero aclarar que en ningún momento consentí el beso que me propinó y en ningún caso busqué alzar al presidente. No tolero que se ponga en duda mi palabra y mucho menos que se inventen palabras que no he dicho”, dijo Hermoso en un comunicado, en el que las jugadoras de la selección anuncian que renunciarán si no cambia la dirigencia.

Pese a las múltiples reacciones que había generado la actitud de Rubiales y después su discurso de este viernes, es la primera vez que, tanto Jenni Hermoso como las jugadoras de la Selección femenina de España, se pronuncian de forma conjunta sobre lo sucedido.

“Las jugadoras de la selección absoluta, recientes campeonas del mundo, en apoyo a Jennifer Hermoso, quieren manifestar su firme y rotunda condena ante conductas que han atentado contra la dignidad de las mujeres”, afirma el comunicado publicado por FutPro.

El presidente del Consejo Superior de Deportes dice que Luis Rubiales será suspendido

“Queremos acabar este comunicado pidiendo cambios reales, tanto deportivos como estructurales, que ayuden a la selección absoluta a seguir creciendo, para poder trasladar este gran éxito a generaciones posteriores”, dicen las jugadoras.

Finalmente, las jugadoras terminan el comunicado explicando que, a menos que haya cambios, “no volverán a una convocatoria de la Selección si continúan los actuales dirigentes”. Más de 80 jugadoras firman el texto, que FutPro comparte con un mensaje en X, antes Twitter: “El comunicado queda abierto a las futbolistas que se quieran adherir”.

🚨 Las jugadoras de la @SEFutbolFem, campeonas del mundo y otras futbolistas, en apoyo a @Jennihermoso , manifiestan su firme condena ante conductas que han atentado contra la dignidad de las mujeres.El comunicado queda abierto a las futbolistas que se quieran adherir#seacabo pic.twitter.com/PW91SW9Ts0

— FUTPRO (@futpro_es) August 25, 2023

El discurso de Rubiales

Durante una asamblea extraordinaria convocada por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) en la mañana de este viernes, Luis Rubiales se defendió en medio de la polémica por el beso no consensuado a la futbolista Jennifer Hermoso y aseguró que no dimitirá a su cargo. “Voy a luchar hasta el final”, dijo, generando una serie de reacciones.

Rubiales dijo también que “pedía perdón sin paliativos” por hacer un gesto tocándose la zona genital en el palco central del estadio, durante la final del Mundial Femenino de Fútbol.

Pese a lo que se vio y a la posición de la futbolista, el dirigente dijo que “fue un beso espontáneo, mutuo, eufórico y consentido, que esta es la clave de todas las críticas, de todo el proceso que se ha montado en este país. Fue consentido”.

Rubiales insistió en que el beso que le dio tras la final de la Copa Mundial a Jenni Hermoso “es libre, que es mutuo, que es consentido, pero que obviamente tengo que pedir una disculpa por el contexto en el que se produjo. No estoy fuera del mundo y sé que me he equivocado también en eso. Pero ¿creen ustedes que eso es para sufrir la cacería que estoy sufriendo? ¿Sinceramente lo creen? […] ¿Para que pidan mi dimisión? ¿Es tan grave para que yo me vaya habiendo hecho la mejor gestión de la historia del fútbol español? ¿Ustedes creen que tengo de dimitir? Pues les voy a decir algo: ¡No voy a dimitir! ¡No voy a dimitir! ¡No voy dimitir! ¡No voy a dimitir! ¡No voy a dimitir!, sostuvo a gritos.

Presidente del Consejo Superior de Deportes dice que Luis Rubiales será suspendido

Con todo, Rubiales no la tendrá fácil. El presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), Víctor Francos, dijo que el organismo suspenderá al máximo dirigente del fútbol español de su cargo como presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

“El Gobierno inicia hoy los trámites para que el señor Rubiales tenga que dar explicaciones ante el TAD (Tribunal de Arbitraje Deportivo) y anunciamos también que si el TAD lo ve bien y si el CSD está en condiciones de hacerlo, anuncio hoy que suspenderemos al señor Rubiales de su cargo de presidente de la RFEF”, dijo Francos este viernes.

El presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), Víctor Francos, dijo que cree que están “en condiciones de llamar a esto el ‘Me Too’ del fútbol español”.

Francos aseguró que las cosas que ocurrieron no pueden volver a pasar y, como responsable del deporte español, pidió disculpas a las jugadoras porque no se merecían esta atención después de ganar el Mundial.

Francos reconoció que el proceso para suspender a Rubiales puede parecer a la opinión pública que el Gobierno puede pensar que está dilatando los acontecimientos, pero se trata de “un proceso complicado, no voy a mentir a nadie”.

