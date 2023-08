Inglaterra vence a Colombia 2-1 y avanza a semifinales del Mundial Femenino de Fútbol

(CNN) — Inglaterra logró una victoria por 2-1 sobre una enérgica Colombia para llegar a las semifinales del Mundial Femenino…

(CNN) — Inglaterra logró una victoria por 2-1 sobre una enérgica Colombia para llegar a las semifinales del Mundial Femenino de Fútbol este sábado, ya que los goles de Lauren Hemp y Alessia Russo castigaron los errores defensivos.

Colombia aparecía en esta etapa del torneo por primera vez, una racha provocada por una sorprendente victoria sobre Alemania en la fase de grupos, y los colombianos tenían otro favorito sacudido cuando tomaron una ventaja temprana de 1-0 después de un sorprendente gol de Leicy. Santos.

Pero, finalmente, las Leonas regresaron y aguantaron para sellar su lugar en la semifinal contra Australia.

Inglaterra, campeona de Europa, ha tenido problemas para encontrar su ritmo en los octavos de final, y necesitó una tanda de penales para derrotar a Nigeria en los octavos de final antes de esta victoria menos que convincente contra Colombia.

Pero, no importa, han llegado a las semifinales, evitando la sorpresa a la que han sucumbido tantos de los otros favoritos, aprovechando toda la experiencia que han acumulado bajo el mando de la entrenadora Sarina Wiegman, quien ha perdido solo un partido en sus dos años al frente.

“Lo hicimos (tuvimos que profundizar) absolutamente. Y creo que hemos tenido que profundizar desde el primer partido”, dijo la goleadora Russo a la emisora ​​ITV.

“Y así son las cosas, ellos (Colombia) tienen tantas jugadoras talentosas que pueden causarte problemas en un segundo, pero pensé que nuestra línea de fondo era brillante”.

Las Leonas tuvieron lo mejor de los primeros intercambios, pero un cabezazo de Russo encontró solo los brazos de la portera, al igual que el esfuerzo de Rachel Daly quince minutos después.

Colombia igualó la intención de ataque de Inglaterra desde el principio; la superestrella adolescente Linda Caicedo exhibiendo sus ahora conocidas carreras de brinco, engañando a los defensores en el área, aunque su tiro salió alto por encima del travesaño.

El juego dio un vuelco justo antes del medio tiempo cuando Colombia, como lo ha hecho durante todo el torneo, roció un poco de magia en el campo.

Santos lanzó un disparo exquisito desde el lado derecho del área, y entró en la red, superando a la defensa de Inglaterra y sobre las manos extendidas de la portera Mary Earps.

Colombia’s Leicy Santos celebrates after scoring her team’s first goal. Steve Christo/AFP/Getty Images

Santos fue rápidamente abrazada por sus compañeras de equipo en celebración cuando Las Cafeteras tomó una ventaja de 1-0 justo antes del medio tiempo, aparentemente a mitad de camino de una sorpresa histórica.

Su ventaja duró menos de 10 minutos, sin embargo, Inglaterra aprovechó el balón suelto de la portera Catalina Pérez. Hemp fue la más rápida en reaccionar, empujando el balón al fondo de la red para igualar justo antes del medio tiempo.

Lorena Bedoya Durango de Colombia se enfrenta a Keira Walsh de Inglaterra durante el partido de cuartos de final de la Copa Mundial Femenina de la FIFA Australia y Nueva Zelanda 2023 entre Inglaterra y Colombia en el Estadio Australia el 12 de agosto de 2023 en Sydney, Australia. (Foto de Cameron Spencer/Getty Images)

Hemp, de 23 años y cinco días, se convirtió en la jugadora más joven en anotar para Inglaterra en un partido eliminatorio de la Copa Mundial Femenina, superando a su compañera de equipo Lucy Bronze, quien anotó en 2015 contra Noruega a la edad de 23 años y 237 días.

Ambos equipos parecieron restablecerse un poco después del descanso antes de que Inglaterra tomara la delantera por primera vez en el partido desde una posición poco probable. Un balón largo y especulativo campo abajo de Georgia Stanway parecía tapado por la defensa colombiana, pero salió disparado y Russo estaba lista para disparar el balón a la red.

A pesar de la presión colombiana tardía, Inglaterra aguantó y ahora se enfrentará a su viejo rival y coanfitrión del torneo, Australia, en la semifinal de la Copa del Mundo el miércoles. Ese partido se jugará en el Estadio Australia de Sydney, también sede de los cuartos de final entre Inglaterra y Colombia, donde las Matildas tendrán la ventaja de contar con un gran respaldo de sus propios fanáticos.

“Es emocionante. ¿Qué más quieres?”, dijo Russo. “Quieres jugar contra los mejores equipos y, obviamente, son los anfitriones. Creo que Colombia tuvo una gran base de fans aquí esta noche, así que creo que hemos probado un poco, pero estoy muy emocionada”.

