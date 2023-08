Hacker brasileño dice que Bolsonaro le pidió que interviniera las máquinas de votación y le prometió un indulto

(CNN) — El hacker brasileño Walter Delgatti Neto afirmó este jueves que el expresidente de Brasil Jair Bolsonaro le preguntó…

(CNN) — El hacker brasileño Walter Delgatti Neto afirmó este jueves que el expresidente de Brasil Jair Bolsonaro le preguntó si podía intervenir las máquinas de votación, según su testimonio en la investigación del Congreso sobre los resultados de las elecciones y el asalto a edificios gubernamentales el 8 de enero de 2023.

Delgatti le dijo a la Comisión Parlamentaria Conjunta de Investigación (CPMI) que durante una reunión de agosto de 2022 con Bolsonaro, el expresidente le ofreció el indulto en caso de enfrentar alguna consecuencia legal.

Delgatti relató que Bolsonaro le dijo: “Tenga la seguridad de que si por casualidad alguien lo arresta, haré detener al juez”. También le habría dicho que recibiría “un indulto si el arresto fue por acciones relacionadas con las máquinas de voto electrónico”.

En la audiencia, Delgatti explicó a los miembros del comité que la idea era que él construyera un código falso para las máquinas de votación que permitiera que un voto destinado a un candidato fuera para otro, como una forma de “exponer las fragilidades” de la maquinas de votación.

El plan no avanzó porque Delgatti dijo que el código fuente del sistema electoral brasileño está ubicado físicamente “en una bóveda que no tiene acceso a Internet”, por lo que no podía acceder a él.

A Delgatti lo detuvieron en un operativo de la Policía Federal a principios de este mes por irrumpir en el sistema judicial.

La defensa de Bolsonaro

El equipo de defensa de Bolsonaro negó las acusaciones de escuchas telefónicas y actividad ilegal contra cualquier entidad política en Brasil, tras el testimonio de Delgatti.

“NUNCA, NUNCA hubo una intervención telefónica, ni ninguna actividad ilegal o no republicana, contra ninguna entidad política de Brasil por parte del círculo principal del presidente”, dijo el jueves Fabio Wajngarten, abogado defensor de Bolsonaro.

Wajngarten también dijo en X (anteriormente llamado Twitter), que Delgatti estaba mintiendo en su testimonio cuando afirmó haberse reunido con Bolsonaro durante una hora y media.

“No conozco a nadie que haya tenido una reunión individual con el presidente que dure una hora y media. Lo dudo. Miente y miente y miente”, añadió Wajngarten.

El testimonio de Delgatti ocurre después de que el Tribunal Supremo de Brasil fallara en contra de que Bolsonaro pueda postularse para un cargo político hasta 2030, luego de declararlo culpable de abuso de poder y uso indebido de los medios públicos durante la campaña electoral del año pasado. Bolsonaro negó cualquier delito.

Desde que dejó el cargo, se presentaron varios casos contra el expresidente.

El CPMI se creó luego de los hechos del 8 de enero, cuando miles de partidarios de Bolsonaro invadieron la sede del Gobierno en Brasilia en protesta por los resultados de las elecciones que dieron la victoria al primer mandatario actual, Luiz Inácio Lula da Silva.

Tara John de CNN contribuyó a este informe.

