España vs. Inglaterra, final del Mundial Femenino 2023: cuándo es, a qué hora y cómo verlo en vivo

(CNN Español) — Tras un mes de actividad constante y de partidos llenos de drama, la Copa Mundial Femenina 2023 de la FIFA llega a su culminación con sus dos finalistas: España e Inglaterra.

Por un lado, la selección española alcanzó la final del Mundial Femenino tras vencer por 2-1 a su similar de Suecia en lo que fue un encuentro altamente cardiaco y probablemente uno de los mejores del torneo.

Y por el otro, el conjunto inglés logró avanzar a la final luego de derrotar 3-1 a Australia, que, junto con Nueva Zelandia, fue el país anfitrión del certamen más importante a nivel selecciones en el fútbol femenino.

Las Leonas llegan como las favoritas para ganar el Mundial por dos razones, principalmente: llega como la actual campeona de Europa (tras vencer a Alemania en la Eurocopa 2022) y, además, se encuentra invicta en esta copa del mundo.

En tanto, la Furia Roja buscará su revancha, ya que en la Euro 2022 fue eliminada por Inglaterra en cuartos de final.

Pase lo que pase, tendremos un partido inédito: ambas selecciones jugarán por primera vez la final del Mundial Femenino y también buscarán su primera estrella internacional.

¿Cuándo y a qué hora es la final de la Copa Mundial Femenina 2023?

El partido por el campeonato mundial se llevará a cabo este domingo 20 de agosto en el Estadio Australia, ubicado en Sydney.

El horario del encuentro es el siguiente, según el lugar donde residas:

Madrid, España: 12:00 p.m.

Londres, Inglaterra: 11:00 a.m.

Ciudad de México, México: 4:00 a.m.

Bogotá, Colombia: 5:00 a.m.

Buenos Aires, Argentina: 7:00 a.m.

Miami, Estados Unidos: 6:00 a.m.

Sydney, Australia: 8:00 p.m.

¿Cómo ver en vivo?

Según la FIFA, estos canales o plataformas transmitirán el partido:

España: La 1, RTVE Play

México: TUDN

Colombia: RCN, Caracol, Televisión, DIRECTV Go, DIRECTV Sports

Argentina: DIRECTV Go, DIRECTV Sports

Estados Unidos: Fox, Telemundo, Peacock, Universo

Cómo llegan España e Inglaterra a la final

