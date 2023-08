“Es apocalíptico”: varios muertos en Maui, Hawai, por los incendios forestales que forzaron a la gente a lanzarse al mar y ponen en jaque los servicios de emergencia

(CNN) — Al menos seis personas murieron por los incendios forestales que arrasan Maui, dijo el alcalde de la isla, Richard…

(CNN) — Al menos seis personas murieron por los incendios forestales que arrasan Maui, dijo el alcalde de la isla, Richard Bissen Jr., en una conferencia de prensa este miércoles.

“Me entristece informar que justo antes de comenzar, se confirmó que tuvimos 6 muertes”, informó. “Todavía estamos en modo de búsqueda y rescate”. Varias personas también están desaparecidas, agregó Bissen. No ofreció más detalles sobre las muertes.

Los incendios descontrolados en Maui son tan catastróficos que las personas se han lanzado al mar para escapar de las llamas. Y todavía se desconoce la verdadera magnitud de la devastación.

Eso se debe a que las llamas han cortado el servicio de celular, han obstaculizado las comunicaciones de emergencia y han atrapado a los residentes y turistas en la isla, que alberga a unas 117.000 personas.

“La gente local lo ha perdido todo”, dijo James Kunane Tokioka, director de negocios, desarrollo económico y turismo del estado, en la conferencia de prensa. “Perdieron su casa, perdieron sus animales y es devastador”.

El gobernador de Hawai, que estaba en un viaje personal esta semana, dijo que se apresuraba a regresar al estado el miércoles. “Los esfuerzos heroicos de los socorristas han evitado que haya muchas víctimas, pero se espera que perdamos algunas vidas”, dijo el gobernador Josh Green en un comunicado el miércoles.

“El 911 no funciona”

Sin embargo, incluso los equipos de emergencia podrían no poder ayudar, a medida que las llamas —alimentadas en parte por el huracán Dora— han cortado los servicios del 911 y las comunicaciones en Maui.

“El 911 no funciona. El servicio de telefonía móvil no funciona. El servicio telefónico no funciona”, dijo la vicegobernadora de Hawai, Sylvia Luke, a CNN este miércoles por la mañana.

“Nuestro sistema hospitalario en Maui está sobrepasado con pacientes quemados, personas que sufren de inhalación”, afirmó. “La realidad es que necesitamos sacar a la gente de Maui para brindarles apoyo por quemaduras porque el hospital de Maui no puede hacer un tratamiento extenso de quemaduras”, completó.

¿Por qué no funciona la telefonía móvil en Maui y cuándo podría restablecerse?

Dron capta la extensión de un incendio forestal en Maui 0:51

El desastre también dejó sin electricidad a unos 14.000 hogares y negocios en Maui, según PowerOutage.us.

Por su parte, el presidente Joe Biden supervisa los incendios forestales en Hawai, dijo un funcionario estadounidense este miércoles. El funcionario agregó que la Casa Blanca ha estado en contacto con funcionarios estatales y locales.

El funcionario no opinó sobre si el presidente estaba considerando enviar más ayuda federal para el estado.

Piden a los turistas evitar viajar a Maui

La vicegobernadora Luke dijo que se les pide a los turistas no viajar a Maui.

“Hoy firmamos otra proclamación de emergencia que disuadirá a los turistas de ir a Maui”, dijo. “Incluso a partir de esta mañana, los aviones aterrizaban en Maui con turistas. Este no es un lugar seguro”, insistió.

En ciertas partes de la isla, hay refugios que están sobrepasados en su capacidad, agregó Luke.

Hawai no es el único estado de EE. UU. que se enfrenta a devastadores incendios forestales, una tendencia que algunos expertos pronosticaron para esta temporada. Partes de Texas están bajo un riesgo crítico de incendio el miércoles, un día después de que un incendio forestal envolviera un edificio de apartamentos en el área de Austin.

Pero la crisis que se desarrolla en Maui es extraordinaria, advirtió Luke.

“Nunca anticipamos en este estado que un huracán que no impactó en nuestras islas causaría este tipo de incendios forestales”, explicó en la conferencia de prensa del miércoles. “Incendios forestales que acabaron con comunidades, incendios forestales que acabaron con negocios, incendios forestales que destruyeron hogares”.

Un escape desgarrador a una selva tropical

Alan Dickar recién se había enterado de que una de sus propiedades de alquiler se incendió cuando vio que las llamas consumían un centro económico de Maui.

“Front Street explotó en llamas”, dijo Dickar a CNN el miércoles.

Dickar, que ha vivido en la zona durante 24 años, dijo que había poco tiempo para huir.

“Agarré a algunas personas que vi en la calle, que no parecían tener un buen plan. Y yo les había dicho: ‘Tomen sus cosas, súbanse a mi camioneta’”, dijo.

“Y solo hay un camino que sale de Lahaina, así que obviamente estaba atascado”, dijo Dickar. “Dejé a todos los demás y luego fui a un lugar en otra parte de Maui que está muy lejos. Y tan pronto como llegué allí, toda esa área tuvo que ser evacuada debido a un incendio totalmente diferente… Justo cuando llegué, toda esa área fue evacuada”.

Dickar finalmente huyó a una parte remota de Maui. “Pensé que eso era suficiente, y estoy a salvo aquí al menos de una evacuación por incendio porque es una selva tropical”, dijo.

Clint Hansen grabó un video con un dron durante la noche de este martes que mostraba cómo los incendios forestales se extendían justo al norte de Kihei.

“Lahaina ha quedado devastada”, dijo Hansen a CNN. “La gente saltando al océano para escapar de las llamas, siendo rescatados por la Guardia Costera. Se está pidiendo a todos los propietarios de embarcaciones que rescaten a la gente. Es apocalíptico”.

Una docena de personas fueron rescatadas cerca de Lahaina después de “entrar en el océano debido a las condiciones de humo y fuego”, dijo la Guardia Costera y funcionarios del condado. “Las personas fueron transportadas por la Guardia Costera a zonas seguras”, añadieron las autoridades del condado de Maui en un comunicado de prensa.

Y no está claro hacia dónde se dirigirá el desastre a continuación.

Los bomberos de Maui advirtieron que el viento errático, el terreno difícil, las pendientes pronunciadas y el descenso de la humedad, así como la dirección y la ubicación de las condiciones del incendio hacen difícil predecir la trayectoria y la velocidad de un incendio forestal, según los funcionarios del condado de Maui.

Miembros de una brigada de extinción de incendios forestales del Departamento de Territorio y Recursos Naturales de Hawai luchan contra un incendio en Kula, Hawai, el martes.

“El fuego puede estar a un kilómetro o más de tu casa, pero en un minuto o dos, puede estar en tu casa”, dijo el jefe adjunto de Bomberos del Condado de Maui, Jeff Giesea. “La quema de materiales transportados por el aire puede encender fuegos a gran distancia del cuerpo principal del incendio”.

En otra parte de la isla, el incendio de Upcountry se estima en más de 400 hectáreas, según funcionarios del condado. Se desconocía la causa del incendio.

Comunicaciones perdidas y turistas varados

Funcionarios estatales trabajan con hoteles y una aerolínea local para tratar de evacuar a los turistas a otra isla, indicó la vicegobernadora Luke. Pero la interrupción en las comunicaciones obstaculiza los esfuerzos.

“Los centros turísticos y los visitantes y los distritos comerciales han perdido la comunicación debido a las torres de telefonía móvil caídas y las líneas fijas que solo funcionan en áreas muy locales. Como resultado, el servicio 911 actualmente no funciona”, dijo Mahina Martin, directora de comunicaciones de la Agencia de Manejo de Emergencias de Maui.

Los funcionarios del condado de Maui no han podido comunicarse con muchas personas en el lado oeste, incluidas las del área de Lahaina, explicó Luke.

Los teléfonos satelitales han sido la única forma confiable de comunicarse con algunas áreas, incluidos los hoteles, dijo la funcionaria.

“Lo que estamos tratando de hacer es desplegar personas para que vayan a áreas con servicio de telefonía satelital. Solo hemos estado en contacto con quizás un hotel porque el único hotel, las personas a cargo de ese hotel tienen teléfonos satelitales”, indicó Luke el miércoles por la mañana.

“Esa es la única forma en que puedes comunicarte. La comunicación es muy difícil… y estamos muy preocupados por eso”.

Hay órdenes de evacuación obligatorias para partes de Maui, dijo la funcionaria de gestión de emergencias.

“En este momento, los refugios de emergencia están abiertos en varias áreas en partes del oeste de Maui y el sur de Maui”, señaló Martin. “Pero como medida de precaución, debido a los incendios en curso, hemos reubicado los refugios de emergencia fuera del distrito”.

El aeropuerto de Kahului albergaba a unos 1.800 viajeros de “vuelos cancelados y llegadas de vuelos”, publicó el Departamento de Transporte de Hawái en las redes sociales.

El estado está desalentando cualquier viaje no esencial a la isla de Maui debido a los incendios, dijo Hawaiian Airlines a CNN en un comunicado.

Los miembros de la Guardia Nacional de Hawai están ayudando con la emergencia en Maui, y hay más personal en camino.

“Los miembros de la Guardia Nacional de Hawai se han activado y actualmente están en Maui ayudando al Departamento de Policía en los puntos de control de tráfico”, publicó en Facebook el mayor general Kenneth Hara, ayudante general de Hawái.

El despliegue nocturno fue acelerado por las condiciones dinámicas del incendio, escribió Hara, y agregó que más personal de la Guardia Nacional llegaría a los condados de Maui y Hawái más tarde el miércoles.

El impacto del huracán Dora en los incendios

Dora, un poderoso huracán de categoría 4 con vientos sostenidos de 193 km/h, se encontraba a unos 1.200 kilómetros al suroeste de Honolulu en la mañana de este miércoles, dijo el Centro Nacional de Huracanes. No había avisos de huracán o advertencias en vigor para Hawai.

A medida que Dora se mueve hacia al sur de las islas, un fuerte sistema de alta presión se mantiene en el lugar hacia el norte. La zona de alta presión en combinación con Dora está produciendo “vientos muy fuertes y dañinos”, dijo el Servicio Meteorológico Nacional.

Mueren tres personas en choque de helicópteros que combatían un incendio en el sur de California, dicen las autoridades

Se esperan vientos de hasta 100 km/h durante la noche, para luego comenzar a disminuir a lo largo del día del miércoles.

“Estos fuertes vientos, junto con los bajos niveles de humedad, están produciendo condiciones meteorológicas peligrosas para los incendios que durarán hasta la tarde de este miércoles”, dijo el servicio meteorológico.

En la tarde de este miércoles, la zona de altas presiones, así como Dora, se desplazarán hacia el oeste, permitiendo que los vientos disminuyan.

En tanto, dos incendios forestales ardían este martes en la Isla Grande, según informaron las autoridades en un comunicado de prensa, uno en el distrito de Kohala Norte y el otro en el distrito de Kohala Sur. Algunos residentes estaban bajo órdenes de evacuación obligatoria ya que los cortes de energía estaban afectando a las comunicaciones, según el comunicado.

El humo se eleva desde un incendio forestal este martes en Lahaina, en la isla hawaiana de Maui.

Luke, quien funge como gobernadora mientras Green esté fuera del estado, emitió una proclamación de emergencia relacionada con los incendios el martes.

“Estamos siguiendo de cerca los incendios forestales causados por los fuertes vientos del huracán Dora”, dijo Luke en un comunicado. “La seguridad de nuestros residentes es primordial, y esta proclamación de emergencia activará la Guardia Nacional de Hawai para apoyar a los servicios de emergencia en las comunidades afectadas”.

Green ha recibido información completa sobre Dora y sus impactos, según el comunicado de prensa.

“La vicegobernadora Luke tiene todo mi apoyo”, dijo Green. “Mis pensamientos están con los residentes y las empresas afectadas por el huracán Dora”.

Caroll Alvarado, Derek Van Dam, Robert Shackelford, Aya Elamroussi, Kara Nelson, Cheri Mossburg, Jennifer Gray, Eli Masket, Ross Levitt y Kelly McCleary, todos de CNN, contribuyeron a este informe.

