Elton John recibe el alta médica y regresa a su casa tras una breve hospitalización por una caída

(CNN) — Elton John fue hospitalizado después de sufrir “un resbalón” en su casa este domingo. El legendario cantante de…

Listen now to WTOP News

(CNN) — Elton John fue hospitalizado después de sufrir “un resbalón” en su casa este domingo.

El legendario cantante de 76 años se encontraba en su villa en las afueras de Niza, Francia, cuando se cayó y fue trasladado al Hospital Princess Grace de Mónaco. John fue monitoreado durante la noche.

“Elton estuvo en el hospital local como medida de precaución”, dijo el representante del artista en un comunicado a CNN este lunes. “Después de los controles, fue dado de alta inmediatamente esta mañana y ahora está de regreso en su casa con buena salud”.

Elton John dice adiós a más de 50 años de conciertos con el último show de su gira de despedida

En 2021, el cantante de “Rocket Man” tuvo que aplazar algunas fechas de su gira luego de una fuerte caída que le lesionó la cadera y requirió cirugía.

“Me han aconsejado que me opere lo antes posible para recuperar mi forma física y asegurarme de que no haya complicaciones a largo plazo”, dijo en un comunicado en ese momento.

Más tarde, John explicó que sentía dolor la mayor parte del tiempo debido a la cadera.

“No estoy 100% en forma, no estoy 100% seguro, porque la mayor parte del tiempo tengo dolor en la cadera”, dijo en una entrevista con Lorraine el año pasado. “No puedo moverme de lado, no puedo entrar y salir de un auto, y había que tomar una decisión, porque no querría subir al escenario y dar menos del 100%”.

The-CNN-Wire

™ & © 2023 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.

This content was republished with permission from CNN.