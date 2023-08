El premio mayor de Mega Millions se dispara a un récord potencial después de que no hubo ganador este viernes, dice la lotería

(CNN) — Un premio mayor récord de Mega Millions puede estar en juego después de que ningún boleto coincidiera con…

(CNN) — Un premio mayor récord de Mega Millions puede estar en juego después de que ningún boleto coincidiera con todos los números ganadores en el sorteo de este viernes por la noche, dijo la lotería.

El gran premio estimado de US$ 1.550 millones (alrededor de US$ 757,2 millones si se elige la opción de suma global en efectivo) podría ser potencialmente el premio mayor más grande en la historia de Mega Millions durante el próximo sorteo este martes por la noche a las 11 p.m. ET.

En 2018, Carolina del Sur ganó un premio mayor récord de Mega Millions de alrededor de US$ 1.53 mil millones.

¿Puedo jugar la lotería de Mega Millions si no vivo en Estados Unidos?

“Con jugadores entusiastas en todo el país, muchos de los cuales son nuevos en el juego, es probable que haya un nuevo premio mayor récord en Mega Millions. Sin embargo, no lo sabremos con certeza hasta que nos acerquemos al sorteo del martes; a este nivel, los premios mayores son difíciles de predecir con total precisión”, dijo Mega Millions en un comunicado de prensa este sábado temprano.

Los números ganadores del viernes fueron 11-30-45-52-56 con una Mega Ball de 20.

Y aunque nadie los igualó a todos, algunos jugadores se hicieron ricos este viernes.

Siete boletos vendidos en Louisiana, Missouri, Nebraska, Nueva York, Oklahoma, Tennessee y Texas ganaron Us$1 millón cada uno después de acertar los primeros cinco números, según Mega Millions.

Dos boletos vendidos en Michigan y Tennessee ganaron Us$ 2 millones cada uno al igualar los primeros cinco y activar el Megaplier, una opción disponible en la mayoría de los estados con una compra adicional de US$1, dijo la lotería.

El gran premio de Mega Millions ha ido aumentando constantemente desde el 18 de abril, cuando se reclamó el último premio mayor de US$ 20 millones en Nueva York.

El récord de todos los tiempos para el premio mayor de lotería más grande fue un premio mayor de Powerball de $ 2.04 mil millones ganado el año pasado en California.

Michelle Watson de CNN contribuyó a este informe.

