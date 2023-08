El Inter Miami de Lionel Messi choca con el FC Cincinnati por la semifinal de la US Open Cup: análisis, formaciones, horario y televisación

(CNN Español) — El Inter de Miami de Lionel Messi buscará extender su gran presente cuando enfrente este miércoles al…

(CNN Español) — El Inter de Miami de Lionel Messi buscará extender su gran presente cuando enfrente este miércoles al FC Cincinnati en la semifinal de la US Open Cup, cuyo último campeón fue el Orlando City.

El equipo rosa, que sufrió una transformación radical desde la llegada de Messi, buscará hacer historia en el torneo más añejo del fútbol de Estados Unidos, que se juega desde 1914 y reúne a equipos profesionales y amateurs.

El conjunto del sur de la Florida llegó a esta instancia antes del anuncio de la contratación de Messi, lo cual demuestra que, aunque está en la última posición en la conferencia este de la MLS con solo 18 puntos (ganó 5, empató 3 y perdió 14 encuentros), tenía un buen plantel, que se ha repotenciado con la llegada del tridente de exjugadores del FC Barcelona y el técnico Gerardo Martino.

En poco más de un mes, los dirigidos por Martino han hecho un cambio copernicano en su realidad futbolística. El equipo es otro en lo conceptual, en lo anímico y en cómo lo miran los rivales. Las garzas practican un fútbol de jerarquía y demuestran un crecimiento sustancial en la tenencia del balón, en las maneras de hacer lectura del juego que le plantea el rival, y en la manera de lastimar con su ofensiva y en qué momento hacerlo.

Si bien Drake Callender es un arquero notable, o en la ofensiva Josef Martinez es un delantero de excepción, el equipo literalmente no jugaba bien. Lucia desarticulado y con serios problemas en cómo encaraba cada compromiso.

Han sido 7 partidos hasta aquí en esta revolución de la Messimania. De ellos, ganó 5, y el que empató en 4, ante el FC Dallas, tuvo aires de victorias luego de estar dos goles abajo. Han marcado 22 goles en esos 7 cotejos, poco más de 3 goles por juego.

Martino y el trajín de Messi

El capitán de la selección de Argentina ha obtenido 44 títulos en su descomunal carrera deportiva. Es el futbolista como más coronas en su haber y llega con un sprint de 7 partidos en solo 33 días.

“Leo jugó todos los partidos y quizás en algún momento quiere descansar, pero no va a ser el miércoles. Va a jugar y ser titular. Hasta que no me manifieste nada, va a jugar”, aseguró el Tata en la conferencia posterior a la consagración en la Leagues Cup.

Martino no confirmó al once que jugará frente a Cincinnati. En estos casos, cuando un equipo ha disputado tantos partidos con tan poco descanso, los técnicos evalúan cómo se sienten los habituales titulares el propio día del duelo antes de tomar una decisión. El argentino Facundo Farias, delantero de enorme calidad que en su momento fue pretendido por Boca Juniors y River Plate, podría ser una carta que el Tata ponga en juego desde el arranque.

FC Cincinnati, uno de los mejores equipos de la MLS

El equipo azul quedó eliminado por penales en los 16avos de final de la Leagues Cup por el Nashville en su fortaleza del TQL Stadium.

No obstante, es el líder en la conferencia este de la MLS, en la cual ha sumado 51 puntos, producto de 15 victorias, 6 empates y solo 3 caídas.

El fútbol del que hacen gala los dirigidos por Pat Noonan es de presión alta, transiciones veloces y el verticalismo con el que juega constantemente genera situaciones de mucho peligro y ocasiones de gol.

El delantero africano Aaron Boupendza es una de las cartas de mayor peligro con su olfato para moverse en todo el frente de ataque.

Otras figuras que posee el equipo de Ohio son los defensores colombianos Santiago Arias y Yerson Mosquera. También cuenta con los argentinos Luciano Acosta y Alvaro Barreal.

El lateral derecho Arias se pronunció sobre Messi en la previa del gran duelo: “No sé cómo se lo para. Es trabajo en equipo, intentar sacarle la pelota, sabemos que no es fácil. Todos conocen el poder ofensivo que tiene Messi, la calidad que tiene, lo buen jugador que es, pero al final trataremos de no dejarlo hacer mucho”, aseguró.

Este gran desafío será a 90 minutos, en caso de igualdad habrá disparos desde el punto penal.

Posible formación FC Cincinnati:

Roman Celentano; Nick Hagglund, Ian Murphy, Raymon Gaddis;Alvas Powell,Obinna Nwobodo, Júnior Moreno, Álvaro Barreal; Luciano Acosta,Aaron Boupendza y Brandon Vázquez. DT Pat Nooman

Posible formación Inter Miami:

Drake Callender;DeAndre Yedlin, Sergiy Kryvtsov, Kamal Miller, Jordi Alba; Dixon Arroyo, Sergio Busquets, Benjamín Cremaschi; Robert Taylor, Lionel Messi y Josef Martínez. DT: Gerardo Matino

Datos del Partido

Dia: miércoles 24 de agosto

Estadio: TQL Stadium (capacidad 26.000 espectadores)

Instancia: Semifinal US Open Cup

Horarios:

5 pm México

6 pm Colombia – Perú – Ecuador

7 pm Miami – Venezuela – Bolivia – Chile – Paraguay

8 pm Argentina – Uruguay – Brasil

TV: Apple TV, TyC Sports

