Detienen a diputado salvadoreño por presunta falsedad ideológica, y también a su suplente

(CNN Español) — La Policía Nacional Civil de El Salvador detuvo este jueves a Érick García, diputado de la Asamblea Legislativa, quien es acusado por la Fiscalía General del país de presunta falsedad ideológica.

De acuerdo con la Fiscalía, García elaboró un documento para registrar un préstamo por US$ 90.000 a su asesor jurídico, aunque, según las autoridades, la transacción nunca se realizó.

García rechazó las acusaciones la semana pasada y dijo que se ponía a disposición de las autoridades. El diputado no se ha pronunciado desde su captura, aunque su abogado, Ricardo Miranda, ha reiterado ante periodistas que la voluntad de su defendido es someterse a la Justicia y probar su inocencia.

La captura fue ordenada por la Fiscalía General de El Salvador y se hizo efectiva un día después de que la Asamblea Legislativa le retirara el fuero y lo suspendiera en sus labores, en una sesión especial.

El diputado Érick García (Crédito: @ErickGarcia_NI)

La Policía también hizo pública la captura de Nidia Aracely Turcios, diputada suplente de García, por su presunta participación en este caso, aunque no dio a conocer más detalles de los presuntos delitos que se le imputan. La detención, según las autoridades, ya se había realizado días atrás, aunque no se había revelado por tratarse de una investigación en curso para “evitar fugas”. Turcios no se ha pronunciado hasta el momento y CNN trata de establecer si cuenta con representación legal.

Tanto García como Turcios fueron electos bajo la bandera de Nuevas Ideas, el partido del presidente Nayib Bukele, que ya comunicó la expulsión de ambos.

García también es investigado por supuestos vínculos con un narcotraficante, señalamientos que ha negado.

La supuesta falsedad del documento trascendió a inicios de agosto, cuando Alejandro Muyshondt divulgó en redes sociales el caso. Muyshondt, hasta hace unos días asesor de seguridad, fue capturado el pasado 9 de agosto por supuestamente ser un doble agente desde 2019 y filtrarle información al expresidente Mauricio Funes (2009-2014). Ni Muyshondt ni su abogado han dado declaraciones, y aún esperan la fecha para que sea puesto a la orden de un juez. Por su parte, Funes ha negado vínculos con Muyshondt.

