Cuatro familiares fueron a almorzar. Tres murieron con síntomas de intoxicación por hongos de la muerte en Australia

(CNN) — Una comida con supuestos hongos de la muerte servidos en un almuerzo familiar a fines de julio está…

Listen now to WTOP News

(CNN) — Una comida con supuestos hongos de la muerte servidos en un almuerzo familiar a fines de julio está en el centro de una investigación de homicidio en Australia luego de la muerte de tres invitados menos de una semana después.

Erin Patterson sirvió la comida a sus exsuegros y a la hermana y esposo de su suegra, quienes estaban invitados en su casa en la ciudad de Leongatha, en el sur de Victoria, Australia, el 29 de julio, según la Policía de Victoria.

A los pocos días, Gail Patterson, de 70 años, y su hermana Heather Wilkinson, de 66, murieron en el hospital, seguidas por Don, el esposo de Gail, de 70 años, un día después.

Un cuarto invitado, el esposo de Wilkinson, Ian, un reverendo de 68 años, permanece gravemente enfermo en el hospital.

Sus muertes han conmocionado al pequeño pueblo y en los últimos días los feligreses de la cercana Iglesia Bautista Korumburra se han reunido para rezar por la recuperación de su reverendo, quien, según los informes, necesita un trasplante de hígado.

Combinadas, las ciudades de Leongatha y Korumburra albergan a poco más de 10.000 personas, según el último censo.

Tras derramar lágrimas en un encuentro con los medios locales fuera de su casa este lunes, Erin Patterson negó haber actuado mal.

“Estoy devastada. Los amé. Y no puedo creer que esto haya sucedido y lo siento mucho”, dijo a los periodistas la mujer de 48 años.

5 de los hongos más mortales del mundo

El reverendo Ian Wilkinson sigue gravemente enfermo en el hospital tras la muerte de su esposa, Heather. (Crédito: Museo del Ejército de Salvación de Australia/Facebook)

En una conferencia de prensa este lunes, el detective inspector Dean Thomas de la brigada de homicidios de la Policía de Victoria dijo que Patterson es sospechosa porque ella preparó la comida y es el único adulto en el almuerzo que no se enfermó.

Dijo que Erin Patterson se había separado de su esposo, Simon, quien perdió a sus padres, pero describió su relación como “amistosa”.

Los dos hijos de la expareja también estaban en el almuerzo, agregó, pero comieron una comida diferente y no mostraron signos de enfermedad.

“Tenemos que mantener la mente abierta en relación a esto. Podría ser muy inocente”, dijo Thomas. “Pero de nuevo, simplemente no sabemos en este momento… aparecen cuatro personas y tres de ellas fallecen, hay otra en estado crítico, así que tenemos que trabajar en esto”.

El hongo de “The Last of Us” no es real, pero la amenaza de parásitos fúngicos para la salud humana crece en el mundo

Sospechan de hongos “extremadamente venenosos”

Los síntomas sufridos por los invitados de Patterson son consistentes con el envenenamiento por los hongos de la muerte, dijo Thomas, aunque los informes de toxicología aún no muestran exactamente lo que consumieron.

El Departamento de salud de Victoria, Victoria Health, emitió una advertencia sobre los champiñones de la muerte (Amanita phalloides) en abril, describiéndolos como “extremadamente venenosos” y enumerando síntomas de consumo que incluyen violentos dolores de estómago, náuseas, vómitos y diarrea.

“Incluso si los síntomas iniciales desaparecen, puede haber ocurrido un daño hepático grave que puede resultar en la muerte”, decía la advertencia.

Nativas de Europa, la presencia de estos hongos de la muerte se confirmó por primera vez en Australia en la década de 1960, y casi siempre crecen cerca de árboles introducidos, como por ejemplo robles, según Royal Botanic Gardens Victoria.

No está claro de dónde provienen los hongos que se consumieron en el almuerzo de Leongatha, o de qué tipo eran. Las toxinas en las setas mortuorias no se pueden destruir hirviéndolas, cocinándolas, congelándolas o secándolas, y comer solo una pequeña porción puede provocar la muerte.

Cuando los reporteros le preguntaron qué comida había cocinado, Patterson no respondió, sino que se retiró a su casa y les pidió que la dejara en paz.

Cómo la psilocibina, el psicodélico de los hongos, puede reconfigurar el cerebro para aliviar la depresión, la ansiedad y más

El detective inspector Dean Thomas de la Policía de Victoria habla en una conferencia de prensa. (Crédito: Policía de Victoria)

La Policía dijo que registró la casa de Patterson el sábado y confiscó una serie de objetos para realizar pruebas forenses. Los informes de los medios locales sugirieron que se encontró un deshidratador en un basurero cercano, aunque la Policía no dio más detalles sobre artículos específicos.

“Obviamente, muchos de los artículos que hemos incautado serán examinados forensemente con la esperanza de que puedan arrojar algo de luz sobre lo que ocurrió en el almuerzo”, dijo Thomas.

Mientras la Policía trabaja para confirmar lo que comieron los invitados de Patterson, están instando a la gente a mantenerse alejada de los hongos silvestres.

“Le pido a la gente de la comunidad que piense en los hongos que pueden haber recogido en potreros, granjas, lo que sea. Por favor, piensa si deberías comértelos”, dijo Thomas.

“Mi sugerencia es que si no los ha comprado en un supermercado o algo por el estilo, quizás se mantenga alejado de ellos”, agregó.

The-CNN-Wire

™ & © 2023 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.

This content was republished with permission from CNN.